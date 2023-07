Böttstein Heikle Mission: Das grösste Indoor-Wasserrad Europas wird saniert Vor kurzem ist der Bau für die neue Besucherplattform gestartet, nun schreiten auch die Arbeiten am Holzrad voran: Ein Verein will das geschichtsträchtige Rad der ehemaligen Böttsteiner Mühle wieder zum Drehen bringen.

Das Wasserrad wird entfernt und bis nächsten Mai ausgewechselt. Bild: Anja Leibacher/Tele M1

Mit grösster Vorsicht ist das historische Holzrad vor kurzem aus der Getreidemühle gebracht worden: Bis Mai 2024 will der Verein «Kultur am Mühlebach Böttstein» das hölzerne, denkmalgeschützte Wasserrad ersetzen. Seit 1973 steht das Rad still. 40 Jahre lang trieb es die Getreidemühle an.

Mit fast zehn Metern Durchmessern und einem Gewicht von knapp zehn Tonnen ist das Wasserrad wohl das grösste seiner Art: aus Holz, eingebaut in einem Gebäude und oberschlächtig, also angetrieben durch Wasser, das von oben auf das Rad herabfällt. Erbaut hatte es der Leuggemer Schreiner Sutter 1932.

Die hölzernen Bestandteile sind nun morsch und teilweise auseinandergebrochen. Sie werden ersetzt. Der 1,8 Tonnen schwere Stahlkranz von 1886 hingegen wird für das neue Rad wiederverwendet. Es kommt zu einer heiklen Mission: Die neuen und alte Teile wieder aufeinander einzupassen, werde eine Herausforderung, sagt Projektleiter Toni Weiss von der Kleindöttinger Vögeli Holzbau AG zu TeleM1.

Der Verein, seit Anfang 2022 Besitzer des Grundstückes samt Gebäuden neben Schloss Böttstein, rechnet für den Ersatz des historischen Wasserrads mit fast 300'000 Franken. Die Hälfte finanziert der Verein mit Spenden, der Rest zahlt der Kanton. Im Herbst startet der Bau des neuen Wasserrades. Vor Weihnachten soll es montiert werden.

Für eine bessere Sicht auf das riesige Rad installiert der Verein eine Besichtigungsplattform. Dafür ist links des Eingangs zum schmalen Raum, in dem sich das Rad befindet, die Fassade auf einer Breite von zwei Metern geöffnet worden. Die Achse des Wasserrads geht in die frühere Mahlstube auf der Westseite des Gebäudes über, die heute als Hobbyraum dient. Damit das Rad wieder einwandfrei funktionieren kann, wird hier unter anderem der aufgeschüttete Boden wieder abgetragen. (sga)