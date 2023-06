Böttstein Für Grossquartier: Volk sagt Ja zum Landkauf – im Grossquartier fahren die Maschinen frühestens 2024 auf Grossacher verzögert sich, ein Vierteljahrhundert im Gemeinderat und die Gemeinde Böttstein ist jetzt stolze Besitzerin eines Fussballplatzes: Das sind die Entscheider der Gemeindeversammlung.

Gemeinderat Alex Meier mit seiner Ehefrau wird für 25 Jahre im Gemeinderat geehrt. Bild: Alexander Wagner

Bereits vor den ordentlichen Traktanden orientierte Gemeindeammann Patrick Gosteli (SVP) über das geplante Böttsteiner Grossquartier Grossacher. Dieses soll dereinst Platz für 900 Einwohner und 500 Arbeitsplätze bieten. «Wir sind ein Jahr im Verzug gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan. Aber wir sind immer noch gut unterwegs, wenn man bedenkt, dass wir eine Teilzonenplanrevision eingeschoben haben», betonte er.

Noch vor Weihnachten hatte die Gemeinde den Entwicklungsrichtplan und den Gestaltungsplan für das Quartier beim Kanton eingereicht. Erst danach geht es gemäss Patrick Gosteli an die Mitwirkung und die öffentliche Auflage. Sämtliche Unterlagen sind jetzt beim Kanton zur Vorprüfung. Wie lange das Verfahren noch dauern wird, sei sehr schwierig abzuschätzen. Deshalb gab sich Gosteli auch vorsichtig: «Vor 2024 kann ganz sicher nicht mit den Bauarbeiten begonnen werden», meinte er und ergänzte, dass es sehr wohl auch 2025 werden könne.

Knapp 800’000 Gewinn erzielt

Sehr erfreulich präsentierte sich die Rechnung des abgelaufenen Jahres: Die Gemeinde Böttstein hatte ein sattes Defizit budgetiert und am Ende 791’000 Franken Gewinn zu verzeichnen. Entscheidend war, dass die Gemeinde fast zwei Millionen mehr Steuern einnehmen konnte. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei tiefen 1837 Franken und der Selbstfinanzierungsgrad bei rekordverdächtigen 601 Prozent.

Dies hat aber auch damit zu tun, dass Böttstein in den letzten Jahren keine riesigen Investitionen zu tätigen hatte. So konnte das Fremdkapital von 7,5 auf 2,5 Millionen Franken reduziert werden. In das gleiche, erfreuliche Kapitel geht, dass der Kredit für die Sanierung der sanitären Anlagen im Schulhaus Rain II um 26’000 Franken unterschritten wurde.

«Hungerpreis» für Wegparzellen

Neben dem rekordverdächtigen Selbstfinanzierungsgrad hatte sich die Gemeindeversammlung mit dem wohl tiefsten Betrag zu beschäftigen, der je verhandelt wurde. Die Gemeinde tritt dem Kanton zwei Wegparzellen ab für den Warteraum im Zusammenhang mit dem Wildtierkorridor Böttstein-Villigen, der von nationaler Bedeutung ist. Der Kanton bezahlt dafür einen symbolischen Betrag von einem Franken pro Quadratmeter.

«Das ist schon etwas ein Hungerlohn», meinte ein Stimmbürger augenzwinkernd. Insgesamt nimmt die Gemeinde dadurch 847 Franken ein. «Aber normalerweise gibt es für Wegparzellen gar keine Entschädigung», gab Gemeindeammann Gosteli zu bedenken. Das Geschäft wurde denn auch einstimmig genehmigt.

Eingangstor zum Grossacher

Dann wurde das Quartier Grossacher nochmals zum Thema. Konkret ging es um die Parzelle 419, die an der Hauptstrasse in Kleindöttingen liegt und Eingangstor für die Entwicklungszone Grossacher sein soll. Das Land gehört dem Kanton, und dieser hat die Gemeinde informiert, dass eine private Kaufanfrage vorliegt. «Die Gemeinde ist kein Liegenschaftenhändler. Aber wir müssen als Gemeinde attraktiv bleiben. Das ist richtig und wichtig», stelle Ammann Gosteli auf Nachfrage klar.

Deshalb will die Gemeinde die Parzelle zum Preis von 450 Franken pro Quadratmeter kaufen und sich damit Landreserven für die Erschliessungsstrasse sichern. Die Gemeinde muss für die 890’000 Franken Kaufpreis kein Geld aufnehmen, die flüssigen Mittel sind vorhanden. Der Landkauf wurde mit zwei Gegenstimmen gutgeheissen, genauso wie der Erwerb der Parzelle, auf welcher der FC Döttingen momentan seine Partien austrägt. Sollte diese Nutzung in ferner Zukunft einmal wegfallen, möchte der Gemeinderat dieses Gebiet mitgestalten können. Gebaut werden kann so nahe am Stausee natürlich nicht.

Danach wurde Gemeinderat Alex Meier für 25 Jahre im Gemeinderat geehrt, und seine Frau erhielt einen schönen Blumenstrauss für die zahlreichen Absenzen ihres Ehemannes, was beide sichtlich freute, bevor es zum Apéro und weiteren Austausch unter und mit der Bevölkerung ging.