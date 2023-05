Böttstein Für das künftige Quartier Grossacher mit dereinst 900 Einwohnern sowie den Fussballplatz: Gemeinde will dem Kanton Land abkaufen Am Klingnauer Stausee auf der Böttsteiner Seite soll mit dem Quartier Grossacher ein neuer Ortsteil entstehen. Für die Erschliessungsstrasse möchte die Gemeinde nun Land für fast 900’000 Franken kaufen. Ebenfalls die Hand wechseln soll die Parzelle, auf der sich der Fussballplatz des FC Döttingen befindet.

Das Quartier Grossacher ist direkt am Stausee geplant. Visualisierung: zvg

Platz für 900 Einwohner und 500 Arbeitsplätze soll das neue Quartier Grossacher im Böttsteiner Ortsteil Kleindöttingen dereinst bieten. Nun möchte der Gemeinderat eine Parzelle als mögliche Landreserven für die Erschliessungsstrasse vom Kanton abkaufen. Dieser kam auf die Gemeinde zu, weil sie eine private Kaufanfrage für die betroffene Parzelle Nummer 419 erhalten hatte. Für die 1979 Quadratmeter in der Bauzone WA3 soll Böttstein 890’550 Franken zahlen. Am Mittwoch entscheidet die Gemeindeversammlung über den Landkauf.

Das Land liegt an der Hauptstrasse in Kleindöttingen, zwischen der Grossacherstrasse und der Zufahrt zur ehemaligen Kiesgrube der Holcim. Wie der Gemeinderat in der Einladung zur Sommergmeind schreibt, könne die Gemeinde mit einem späteren Weiterverkauf der Parzelle Privatpersonen oder Firmen beim Landerwerb unterstützen.

Ebenfalls zum Kauf angeboten hat der Kanton die Parzelle 113 an der Hauptstrasse in Kleindöttingen. Kostenpunkt: fast 109’000 Franken. Die 10’844 Quadratmeter pachtet zurzeit der Fussballclub Döttingen. Der Gemeinderat möchte den Fussballplatz weiterhin erhalten, heisst es in der Broschüre. Sollte diese Nutzung in Zukunft wegfallen, möchte er diese grosse Grünfläche am Übergang zwischen dem Siedlungsgebiet und dem Dekretsgebiet des Klingnauer Stausees mitgestalten können.

Des Weiteren muss die Sommergmeind über einen Landverkauf befinden. Dabei geht es um die beiden Wegparzellen 938 und 1019, die künftig Teil eines Warteraumes für Wildtiere sein sollen. Im Rahmen der Neukonzessionierung des Hydraulischen Kraftwerks Beznau muss die Betreiberin, die Axpo Power AG, ökologische Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen umsetzen.

Die Energieproduzentin möchte dazu im Gebiet Grossmatt/Au, zwischen der Zufahrtsstrasse zur Insel Beznau und dem Wäldchen, den bestehenden Uferdamm teilweise aufbrechen und das Gebiet partiell überfluten. Dadurch entsteht ein Warteraum für Wildtiere, die sich dort nach oder vor der Aareüberquerung ausruhen können. Dieser Warteraum gehört zu einem Wildtierkorridor von nationaler Bedeutung. Die beiden betroffenen Weg-Parzellen, die nun verkauft werden sollen, liegen teilweise (Nr. 938) und ganz (Nr. 1019) in diesem künftigen Warteraum.

Die beiden Feldwege sollen für einen Franken pro Quadratmeter respektive insgesamt 847 Franken verkauft und danach aufgehoben werden – zum einen, weil sie teilweise geflutet werden, und zum anderen, damit die Tiere nicht gestört werden, die sich dort aufhalten. (sga)