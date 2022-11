Böttstein Eigener TV-Kanal hat keine Chance: Wintergmeind lehnt Kredit ab – und ehrt Vizeammann für drei Jahrzehnte in der Exekutive Die Stimmbevölkerung versenkt den einmaligen und den wiederkehrenden Kreditantrag deutlich. Den Kredit für den Abbruch und Neubau des Kindergartens hingegen genehmigt die Wintergmeind im zweiten Anlauf.

Vizeammann Bruno Rigo (rechts) gehört seit 30 Jahren der Exekutive an. Da seine Frau deshalb viel auf ihn hat verzichten müssen, erhält sie einen Blumenstrauss. Links im Bild: Ammann Patrick Gosteli. Alexander Wagner

Bei den Ortsbürgern war das Interesse noch überschaubar und 29 Stimmberechtigte fanden den Weg ins Böttsteiner Kulturhaus Rain. Danach war der Ansturm ungleich grösser und die ehemalige Spitzenkanutin Sabine Eichenberger und andere Verwaltungsmitglieder waren gefragt. Die Finanzverwalterin und ihre Kollegen mussten zusätzliche Stühle bringen und verteilen, damit die 206 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal auch sitzen konnten.

Nachdem die beiden Kreditabrechnungen – beide mit deutlicher Unterschreitung – und das Protokoll innerhalb weniger Minuten abgehandelt wurden, ging es ans «Eingemachte»: die Einführung und den Betrieb eines eigenen Fernsehkanals Böttstein Network TV. Wohl auch der Grund, warum ausserordentlich viele Leute trotz Hudelwetter an die Versammlung kamen. Vizeammann Bruno Rigo und danach auch der Gemeindeammann Patrick Gosteli legten sich mächtig ins Zeug, um die Vorteile eines eigenen TV-Kanals aufzuzeigen.

Mit ein Grund für diese sicherlich neue und fast einmalige Idee – Würenlos hat etwas Ähnliches – ist die geringe Reichweite der anderen Kanäle der Gemeinde: Auf den sozialen Medien lassen sich nur ein paar wenige Bürgerinnen und Bürger informieren. Im tiefen einstelligen Prozentbereich, also vernachlässigbar. Auch an der Gemeindeversammlung kommen sonst deutlich weniger Personen. Seit über einem Jahrzehnt wurde wieder einmal eine Infoveranstaltung durchgeführt, weil sonst nur noch eine Handvoll Interessierte kamen. Und auch die Printmedien werden immer weniger gelesen, was fast sämtliche Publikationen betrifft.

Wie die Bürger erreichen?

Deshalb hatte sich der Gemeinderat intensiv überlegt, wie er die Informationen weitergeben kann und sich die Böttsteinerinnen und Böttsteiner auf einem anderen, moderneren Weg informieren können. Exorbitante Kosten wären auch nicht entstanden: Für das erste Jahr, in dem noch zahlreiche Installationen nötig gewesen wären, beantragte der Gemeinderat 75'000 Franken, für den Betrieb in den Folgejahren wären 50'000 Franken nötig gewesen. «Wir bekommen dies praktisch zum Nulltarif. Sonst reden wir hier von Investitionen von 200'000 bis 300'000 Franken», betonte der Vizeammann und hatte bereits eine kleine Kostprobe in der Form einer Pilotsendung bereit, die er präsentieren konnte.

Neben Informationen aus der Gemeinde, die jeweils 10 bis 20 Minuten pro Sendung ausmachen würden, könnte es auch Beiträge über das Gewerbe in der Gemeinde oder die Vereine geben. Einer der zahlreichen Votanten meinte denn auch: «Das hat auch positives Potenzial für unsere 42 Vereine.» Eine Bürgerin wollte wissen, wie der Erfolg dieses neuen TV-Kanals messbar wäre. «30 Prozent Durchdringung wäre bereits ein Erfolg», meinte Rigo. Also wenn sich ein Drittel der Bevölkerung die rund einstündige Sendung, die in einer Endlosschlaufe von 18 bis 24 Uhr wiederholt würde, ansehen werden. Geplant hat das Böttstein TV eine Sendung pro Woche. «Das ist die Zukunft und ein Schritt nach vorne», war Rigo überzeugt und Ammann Gosteli bekräftigte ihn bei seiner Zusammenfassung nochmals. Auch die Finanzkommission stellte sich hinter den Antrag. Trotzdem war er chancenlos und wurde von der Wintergmeind deutlich abgelehnt – das brauche das Dorf nicht, so der Tenor.

30 Jahre im Gemeinderat

Nachdem der Kindergarten Rain an der vergangenen Gemeindeversammlung noch für viel Diskussionsstoff sorgte, wurde diesmal das Kreditbegehren von 450'000 Franken für die Planersubmission sowie die Projektierung des Abbruchs Doppelkindergarten Rain und der Neubau eines Vierfachkindergartens genehmigt. Genauso wie das Budget für 2023 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 107 Prozent.

Zum Abschluss wurde Vizeammann Rigo für 30 Jahre im Gemeinderat geehrt und seine Frau, die wegen der vielen Sitzungen oft auf ihn verzichten muss, erhielt einen Blumenstrauss. Dies wäre sicherlich ein interessanter und abwechslungsreicher Beitrag für das Böttstein TV gewesen, was der Vizeammann in drei Jahrzehnten im Gemeinderat alles erlebt hat. Doch die Mehrheit versenkte dieses Projekt und die Mattscheibe bleibt – zumindest für regionale Neuigkeiten aus der Gemeinde – matt.