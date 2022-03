Böbikon Scheune gerät in Vollbrand – keine verletzten Personen oder Tiere In Böbikon ist auf einem Landwirtschaftsbetrieb am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist eine Scheune niedergebrannt.

Auf einem Landwirtschaftsbetrieb am Brachweg in Böbikon hat es am Montagmittag gebrannt. Genauer gesagt ist eine Scheune niedergebrannt.

Die Scheune brannte komplett aus. Kapo AG

Anwohner bemerkten den Brand am Montag, 14. März 2022, um 11.45 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Als diese mit einem Grossaufgebot eintraf, brannte das freistehende Holzgebäude lichterloh. Während die Löschkräfte die angrenzenden Gebäude schützen konnten, wurde die Scheune ein Raub der Flammen.

Verletzt wurde niemand, schreibt die Kantonspolizei Aargau. Weil in der Scheune auch keine Tiere untergebracht waren, blieben diese ebenso verschont. Am Gebäude entstand Totalschaden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Aktuelle Polizeibilder: