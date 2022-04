Blick ins Archiv Mit einer Besitzerin befasste sich gar der Bundesrat: Die bewegte Geschichte von Schloss Böttstein Einst diente das Schloss Böttstein als Sitz des Adels, dann als Töchterinstitut, Kuranstalt und Hotel. Seit fast zwei Jahren steht das Leben im herrschaftlichen Gebäude still. Das hat auch Auswirkungen auf das Dorfleben. Diese Spuren haben die zahlreichen Besitzer in der 400-jährigen Geschichte des Schlosses hinterlassen.

Bewegte Geschichte: Es gab Besitzer, die mit Schloss Böttstein ins Schlittern gerieten. Stefanie Garcia Lainez (6.4.2022)

Fünf Jahre ist es her, als der Energiekonzern Axpo das Schloss Böttstein verkaufte. Nur zwei Jahre später geriet das Herrschaftshaus in die Schlagzeilen. Der Grund: Über die Schlossbesitzerin wurde der Konkurs eröffnet. Seither sind die Tore des imposanten Gebäudes geschlossen.

Das Schloss hat aber in seiner über 400-jährigen Geschichte schon einige turbulente Zeiten erlebt, und noch heute sind die Spuren zahlreicher Schlossherrinnen und Schlossherren im Dorf und in der Region erkennbar. Während sich die einen nur um den eigenen Profit kümmerten, setzten sich andere aktiv für das gemeine Volk ein – so zumindest erzählt man es sich im Dorf. Und mit einer Besitzerin befasste sich gar der Bundesrat.

Seit 1616 thront das Schloss Böttstein ob der Aare. Stefanie Garcia Lainez

Doch der Reihe nach: An der Stelle des herrschaftlichen Schlosses stand ab dem 11. Jahrhundert rund 600 Jahre lang eine Burg, die zuerst dem Adelsgeschlecht der Freiherren von Böttstein gehörte. Am 5. Juni 1606 erwarben die Brüder von Roll für 1800 Gulden die Burg und zugehörigen Besitztümer. Sie hatten von ihrem Vater, einem reichen Politiker und Tuchhändler aus dem Urnerland, 574'000 Gulden geerbt und erbauten anstelle der Burg die heutige Schlossanlage und die Kapelle.

«Sie liessen auch die Untere Mühle errichten und hielten den künstlich angelegten Mühlebach in Stand», sagt Rolf Lehmann, Präsident der Historischen Vereinigung Bezirk Zurzach. «Vielleicht bauten sie zudem die Ölmühle, wobei das nur eine Annahme ist, die bisher nicht bewiesen werden konnte.» In der historischen «Öli» wurde aus Baumnüssen, Raps- oder Mohnsamen kostbares Öl gepresst.

Einer der Brüder von Roll baute Erz ab

Zusammen mit der Oberen Mühle und der nicht mehr stehenden Hammerschmiede, die vermutlich einst beim Burgbachgraben im Bereich der Brücke gebaut worden war, standen auf dem Gemeindegebiet überdurchschnittlich viele Mühlen. «Das ist ein Hinweis darauf, dass das Dorf florierte. Was wohl auch den Brüdern von Roll zu verdanken ist, die einen grossen Teil der Infrastruktur im Dorf bauten», sagt Rolf Lehmann.

Die Familie von Roll erbaute das Schloss vor 400 Jahren. Stefanie Garcia Lainez

Sie hatten teilweise aber auch spezielle Projekte: So habe einer der Brüder Erz abgebaut, auf die Aare verschifft und auf dem Rhein in Richtung Rheinfelden transportiert, um es dort zu Eisen zu schmelzen. Noch heute zeugt der Name Erzmatt davon, wie das einstige Abbaugebiet genannt wird.

Die Aristokratenfamilie hinterliess auch Spuren in der Region, etwa in Mellikon oder in Leibstadt. Durch den Erwerb der dortigen Burg Bernau 1635 teilte sich das Geschlecht, das nicht mit dem solothurnischen Patriziergeschlecht von Roll zu verwechseln ist, in einen Urner und einen Bernauer Zweig.

Seit fast 50 Jahren dient das Schloss als Landgasthof. Sandra Ardizzone

«Die von Rolls gingen sehr grosszügig mit Geld um», sagt Rolf Lehmann. Bis 1674 verprassten sie einen grossen Teil ihres Vermögens. Im selben Jahr heiratete Anna Maria Magdalena von Roll Johann Martin Schmid von Bellikon, ein Urner Geschlecht wie die von Rolls. Fast 220 Jahre lang blieb das Schloss im Besitz der Familie Schmid, was für Stabilität im Dorf sorgte – und für Arbeitsplätze.

Familie von Schmid führte Wechselwirtschaft ein

Bis zu 40 Knechte, Mägde und Taglöhner beschäftigte die Familie im Schloss. In Böttstein erzählt man sich noch heute, dass sich die von Schmids um das Wohl der Bevölkerung gesorgt hätten und deshalb sehr beliebt gewesen seien. Besonders in Erinnerung blieb Hauptmann Joseph von Schmid (1795 bis 1854), der sehr fortschrittlich war und die Wechselwirtschaft respektive den Fruchtwechsel auf den Feldern einführte.

Dies anfangs zum Gespött der Bauern, so die Darstellung. Als aber Joseph von Schmid die Zahl seines Hornviehs von 8 auf 22 fast verdreifachen konnte, folgten die Kritiker seinem Beispiel.

In seine Lebenszeit fiel die Besetzung des Schlosses durch die Franzosen. Bekannt ist auch sein 1827 geborener Sohn Karl von Schmid, der 1863/64 gemeinsam mit dem Zurzacher Emil Welti im Ständerat sass. Von 1866 bis 1887 war der katholisch-konservative Politiker und Richter Nationalrat.

Schloss Böttstein vom Hof aus im Jahr 1907. Historisches Museum Baden, Fotohaus Zipser

Sein Sohn Ernst von Schmid verkaufte das Schloss und die umliegenden Güter am 11. November 1892, um ins Deutsche Kaiserreich überzusiedeln. «Als Käuferinnen traten fünf Damen aus Oxford in Erscheinung, die auf vereinsrechtlicher Basis ein internationales Töchterinstitut gründeten», sagt Historiker Thomas Manetsch, der zusammen mit Edith Hunziker am Zurzacher Band der Reihe «Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau» arbeitet. Als Präsidentin der Töchterschule fungierte die aus der französischen Stadt Limoges stammende Marguerite de Léobardy.

Kanton liess Töchterinstitut aufheben

Doch das Unterfangen war nur von kurzer Dauer. Marguerite de Léobardy und ihre Stellvertreterin, Marie Lehuédé, trugen ein Ursulinerinnen-Ordenshabit, auch war ihr Institut der Supervision des Bischofs unterstellt. Das löste 1895 eine anonyme Anzeige an den Aargauer Regierungsrat aus, wonach in Böttstein ein Kloster gegründet worden sei.

«Die im September gleichen Jahres verfügte Aufhebung des Instituts wurde zwei Jahre später vom Bundesrat gestützt», sagt Thomas Manetsch. Aber nicht wegen der unterstellten Klostergründung:

«Diese wies der Bundesrat in seinem Entscheid als nicht bewiesen zurück.»

Vielmehr bemängelte der Bundesrat, dass die Lehrpersonen nicht über die nötigen aargauischen Lehrerpatente verfügten, was beim schulpflichtigen Alter von zwei der gerade einmal sieben Schülerinnen des Instituts eine zwingende Voraussetzung gewesen wäre.

«Die verhinderte Institutsleiterin Léobardy veräusserte schliesslich im Jahr 1900 ihre Besitzungen, worauf Schloss Böttstein bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs in rascher Folge mehrfach die Hand wechselte», sagt Thomas Manetsch. So diente das Schloss nur wenige Monate als Kuranstalt für Alkoholkranke.

1936 ging das Schloss in den Besitz von Hanna Giordanengo weiter, die rund zehn Jahre lang die zweite Schlossherrin in der Geschichte des herrschaftlichen Anwesens war. Von 1965 bis 1972 nutzte die Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK), die heutige Axpo, das Schloss als Bürogebäude für den Bau des AKW Beznau. Die NOK baute danach die Anlage gründlich um.

Seit fast 40 Jahren wird das Schloss als Hotel betrieben

Seit 1974 wird die Schlossanlage als Hotel und Landgasthof betrieben. 2017 kaufte Pearl Anthony Lauper das Schloss von dem Energiekonzern ab. Zwei Jahre später wurde der Konkurs eröffnet. Zwar wurde dieser zwei Jahre später widerrufen, doch die Tore des Hotel-Restaurants haben sich seither nicht wieder geöffnet.

Die Schliessung hat Folgen auf das Dorfleben: So musste die traditionelle Chilbi einen neuen Veranstaltungsort suchen, insbesondere seit die Schlossherrin auf dem grossen Parkplatz ein Parkverbot erlassen hat. Auch können seither die Gäste der zahlreichen Hochzeitsfeiern und Taufen in der 400 Jahre alten Schlosskapelle den Parkplatz nicht mehr nutzen.