Bilanz 785 Babys in Leuggern: Spital verpasst Geburtenrekord nur knapp – bald folgt ein vierter Gebärsaal Das Asana Spital in Leuggern kann auf ein Jahr mit vielen Neugeborenen zurückblicken. Das neue Jahr begann mit vielen Geburten – es wird auch einen Ausbau der Geburtenabteilung mit sich bringen.

Spitaldirektor René Huber vor dem Haupteingang des Asana Spitals Leuggern. Alex Spichale

Zwar kann das Spital Leuggern für das vergangene Jahr keinen neuen Geburtenrekord vermelden wie das Kantonsspital Baden. Dort kamen mit 1841 Babys 120 mehr zur Welt als im Rekordjahr 2016. Mit 785 Neugeborenen verpasste das Asana Spital den Höchstwert von 793 von 2018 nur sehr knapp.

Auch steigerte sich die Anzahl Geburten im vergangenen Jahr gegenüber 2020 mit 732 Babys wieder − und das aktuelle Jahr startete erneut geburtenreich.

«Im Asana Spital Leuggern war in der ersten Woche des neuen Jahres einiges los, und zwar im positiven Sinne», schreibt das Spital in einer Mitteilung. «Unsere Hebammen und die Wöchnerinnenabteilung hatten alle Hände voll zu tun.» Denn im noch jungen Jahr 2022 seien in den ersten zehn Tagen über 30 Babys zur Welt gekommen − was an die Geburtenzahl von 2021 anknüpfen würde, heisst es in der Mitteilung weiter.

Geburtenabteilung wird bald ausgebaut

«Mit der nächsten Bauetappe des ‹Projekt Impuls›, die im März 2022 startet und den Neubau der Geburtenabteilung beinhaltet, tragen wir der stetig steigenden Anzahl Geburten im Asana Spital Leuggern Rechnung», so das Spital. Die Geburtenabteilung wird zusätzlich um einen vierten Gebärsaal, weitere Familienzimmer und einen Aufenthaltsraum vergrössert.

Während der Bauphase seien Geburten weiterhin in angenehmem Ambiente der heutigen Räumlichkeiten gewährleistet, schreibt das Spital. «Und die Wöchnerinnen können ab März in der dann neu sanierten und schön gestalteten Wöchnerinnenstation die ersten gemeinsamen Tage mit ihrem Baby verbringen.»

Insgesamt investiert das Spital Leuggern 30 Millionen Franken in die Erneuerung und Erweiterung ihrer Infrastruktur. Die dritte und letzte Etappe beinhaltet nebst der neuen Geburtenabteilung auch den Umbau der Akutbereiche Notfall und Tagesklinik, die Sanierung der Stationszimmer und die Erweiterung der Radiologie, die in Kooperation mit dem Kantonsspital Baden (KSB) geführt wird. Die Kosten dieses Teils belaufen sich auf rund 16 Millionen Franken. (sga)