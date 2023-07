Bezirksgericht Zurzach «Ich fühle mich wie ein Schweizer, ich lebe ja schon seit 30 Jahren hier»: Mann bezieht mit Fake-Kündigung Arbeitslosengeld – jetzt wird er des Landes verwiesen Der Trick, gegenüber der Arbeitslosenkasse mit gefälschten Schreiben die selbstständige Tätigkeit zu verbergen, hat für einen türkischen Staatsangehörigen üble Folgen.

Gegenüber dem RAV hatte der Mann zwar angedeutet, dass er sich selbstständig machen möchte und einen Gewerberaum gemietet habe. Gleichzeitig hatte er aber mehrmals schriftlich angegeben, dass er weder unselbstständig noch selbstständig tätig sei und der Mietvertrag wieder aufgelöst wurde.

Der Beschuldigte machte beim RAV falsche Angaben und erhielt insgesamt 15'000 Franken Arbeitslosenentschädigung. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Er hatte auch ein angeblich an den Vermieter gerichtetes Kündigungsschreiben und ein Bestätigungsschreiben des Vermieters über die Auflösung des Mietverhältnisses eingereicht. Dieses Schreiben hatte er allerdings selbst fabriziert und mit dem Namen des Vermieters unterzeichnet. Aufgrund dieser Angaben hatte er insgesamt knapp 15'000 Franken Arbeitslosenentschädigung bezogen.

Im Kopf nicht klar und Angst, alles zu verlieren

Die Staatsanwaltschaft sah darin Betrug – eventualiter unrechtmässigen Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung – sowie Urkundenfälschung. Sie beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten, eine Busse von 3000 Franken sowie eine Landesverweisung für fünf Jahre.

«Ich habe einen Blödsinn gemacht», erklärte der Beschuldigte vor Gericht. Auf die Frage von Gerichtspräsident Cyrill Kramer nach dem Grund für die fingierte Kündigung blieb der Beschuldigte eher vage. «Ich wollte immer so eine Werkstatt haben», sagte er. «Ich war im Kopf nicht klar. Ich hatte Angst, alles zu verlieren.» Zur drohenden Landesverweisung meinte er: «Ich fühle mich wie ein Schweizer. Ich lebe ja schon seit 30 Jahren hier.»

«Sehr brutale Thematik»

«Ohne das Verhalten meines Mandanten schönreden zu wollen, ist mit der Landesverweisung doch über eine sehr brutale Thematik zu entscheiden», stellte der Verteidiger fest. Er wies auf das Geständnis des Beschuldigten hin und machte Missverständnisse in der Kommunikation mit dem RAV geltend. «Der Sachverhalt wird anerkannt, der Vorwurf des Betruges jedoch bestritten», so der Verteidiger. «Der Beschuldigte hat im Hinblick auf eine selbstständige Tätigkeit zwar Räume gemietet, aber weder Werkverträge abgeschlossen noch Kundengelder entgegengenommen. Er ging davon aus, dass ihn das RAV auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützen werde.»

Es sei von einem leichten Fall von unrechtmässigem Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung auszugehen und der Beschuldigte wegen Urkundenfälschung und unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von maximal fünf Monaten und einer Busse von maximal 1000 Franken zu verurteilen. Von einer Landesverweisung sei abzusehen, weil ein schwerer persönlicher Härtefall vorliege.

Das Gericht folgte jedoch vollumfänglich den Anträgen der Staatsanwaltschaft. «Ob ein Härtefall vorliegt oder nicht, kann diskutiert werden», so der Gerichtspräsident zur Landesverweisung. «Platz greift aber die Meinung des Gesetzgebers. Es ist kein Spielraum vorhanden.»