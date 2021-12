Bezirksgericht Nach Krach in Asylunterkunft: 30-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten Ein Mann aus Sri Lanka hat einem Kontrahenten und dessen Schwester gedroht sowie angekündigt, die Unterkunft abzufackeln. Nun muss er ins Gefängnis.

Nach einer Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft muss ein 30-Jähriger ins Gefängnis. (Symbolbild) Hanspeter Bärtschi

«Die Aussagen des Zeugen treffen überhaupt nicht zu», liess der Beschuldigte, ein knapp 30-jähriger sri-lankischer Staatsangehöriger durch den Übersetzer vor dem Bezirksgericht Zurzach ausrichten. Versuchte einfache Körperverletzung, Drohung sowie Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes wurden dem jungen Mann vorgeworfen, der auch im Gerichtssaal seine warme Jacke mit dem modischen Pelzchen partout nicht ablegen wollte – «unsere Landsleute haben es gerne warm», meinte der Dolmetscher. Zugrunde lag den Hauptpunkten der Anklage eine Auseinandersetzung, die sich in einer Asylunterkunft im Zurzibiet zugetragen hatte.

Gemäss Anklage war der Beschuldigte mit einem Stuhl auf den Zeugen losgegangen. Zudem hatte er seinem Kontrahenten und dessen Schwester mit Tod und Vergewaltigung gedroht und auch angekündigt, die Unterkunft abzufackeln. Die Staatsanwaltschaft forderte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 50 Tagen – abzüglich 38 Tage Untersuchungshaft – sowie eine Busse von 300 Franken.

Arbeit habe Beschuldigte wegen Vorstrafen keine

Das Opfer, das als Zeuge aussagte und sich davor scheute, dem Beschuldigten zu begegnen – anfänglich wollte es nicht aussagen, solange auch der Beschuldigte im Gerichtssaal sei – bestätigte den Ablauf. Auf die Frage von Gerichtspräsident Cyrill Kramer, ob der Beschuldigte den Stuhl geworfen habe, wie das die Anklage festhielt, liess der Zeuge durch seine Übersetzerin ausrichten: «Nein. Er wollte mich mit dem Stuhl schlagen. Aber ich konnte ausweichen.»

Der Beschuldigte machte geltend, dass er betrunken gewesen sei. Er habe vieles gesagt, könne sich aber nicht mehr erinnern. Aus der Befragung ergab sich ein nicht gerade erfreuliches Bild. Der junge Mann, Vater eines kleinen Kindes, lebt seit Jahren von der Sozialhilfe. Arbeit habe er wegen seiner Vorstrafen – wegen Raufhandel, Schwarzfahren und Ähnlichem – nie gefunden, erklärte er. Die gemeinnützige Arbeit, die er zur Abarbeitung einer Geldstrafe geleistet hatte, schien er zwar als reguläre Arbeit zu betrachten.

Auf die Frage, wie er von seinem Wohnort nach Bad Zurzach gekommen sei, meinte er: mit dem ÖV. Das Billett hätte der Onkel gezahlt, der ihn begleitet habe. An den vollständigen Namen dieses Onkels konnte er sich nicht erinnern. Zu seinen Zukunftsplänen sagte er, dass er in der Schweiz bleiben wolle. Mit grösster Wahrscheinlichkeit werde er nächstes Jahr eine Stelle erhalten. Er sei bei einem Temporärbüro angemeldet. Gleich am nächsten Tag habe er ein Gespräch.

Der Verteidiger beantragte Freispruch vom Vorwurf der versuchten Körperverletzung und der Drohung. Wegen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes sei eine Busse von 300 Franken auszusprechen. Falls das Gericht diesem Antrag Folge leiste, sei der Beschuldigte für die Untersuchungshaft mit 7000 Franken zu entschädigen.

Der Verteidiger machte geltend, dass zu viele Ungereimtheiten in den Aussagen des Opfers und dessen Schwester bestehen würden. Der Sachverhalt sei nicht erstellt. Zur Drohung erklärte er, dass der Beschuldigte betrunken gewesen sei. Zudem sei das «Vierbuchstabenwort» («fuck») in «vollkommen entsexualisierter Form» verwendet worden. Der Beschuldigte habe bloss seinem Frust Ausdruck gegeben.

Gerichtspräsident Kramer sprach den Beschuldigten zwar vom Vorwurf der versuchten einfachen Körperverletzung frei, verurteilte ihn aber wegen Drohung und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 50 Tagen, abzüglich Untersuchungshaft, sowie einer Busse von 300 Franken. Zudem gehen zwei Drittel der Kosten zu Lasten des Beschuldigten. Wie der Gerichtspräsident sagte, sei letztlich nicht klar geworden, was sich mit dem Stuhl abgespielt habe. Die Drohung habe der Beschuldigte in der Voruntersuchung jedoch selber eingestanden.

Angesichts von zehn Vorstrafen sei bei allem Verständnis festzustellen, dass Geldstrafen beim Beschuldigten nichts genützt hätten. Zudem seien sie uneinbringlich. Daher könne nur eine Freiheitsstrafe in Frage kommen. «Sie sollten jetzt wirklich eine Kehrtwende in Ihrem Leben machen», mahnte Gerichtspräsident Kramer den Beschuldigten. «Sonst könnte das Gastrecht verwirkt werden.»