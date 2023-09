Bezirksgericht Eine Bundesrats-Biografie statt Blumen und Wein: Gerichtspräsident verabschiedet zwei Friedensrichter – neu im Amt sind zwei Klingnauerinnen 15 respektive 22 Jahre schlichteten sie am Bezirksgericht Zurzach Streitigkeiten: Marianne Köferli und Alex Goepfert. Gerichtspräsident Cyrill Kramer verabschiedete die beiden – und begrüsste zwei neue Friedensrichterinnen, darunter die ehemalige Klingnauer Frau Stadtammann.

Er habe in dem Amt sehr viele interessante Menschen kennen gelernt, «wie auch die Streitfreudigkeit, die in der Schweiz herrscht», sagt Alex Goepfert aus Kleindöttingen. Am Donnerstag wurde er nach 22-jähriger Tätigkeit als Friedensrichter verabschiedet.

Gleichzeitig mit Goepfert hat der Zurzacher Gerichtspräsident Cyrill Kramer im Gerichtssaal auch Marianne Köferli aus Koblenz offiziell vom Amt verabschiedet. Sie war nach zehn Jahren bei der Schlichtungsbehörde Miete und Pacht – auch diese ein nebenberufliches Amt – 2008 Friedensrichterin geworden. «Das Amt hat mir die Optik auf die unterschiedlichsten Varianten von Streitereien geöffnet und mich gelehrt, allparteilich, also neutral zu sein.»

Goepfert hatte 2001 als Statthalter im Kreis Leuggern begonnen und war seit 2013 als Friedensrichter im Einsatz. Dies, nachdem im Zuge einer Neuorganisation der Kanton statt in 50 nur noch in 17 Kreise unterteilt worden war.

Das sind die Aufgaben im Friedensrichteramt Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, muss bei zivilrechtlichen Verfahren vorgängig ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden. Wenn gesetzlich keine besonderen Schlichtungsbehörden vorgesehen sind, ist hierfür die Friedensrichterin oder der Friedensrichter zuständig. Sie sind Laien ohne juristische Ausbildung und üben ihre Tätigkeit im Nebenamt aus. Die Friedensrichterinnen und Friedensrichter müssen mit Menschen in verschiedensten Lebenssituationen und aus unterschiedlichem sozialem Umfeld im direkten Kontakt umgehen können, weshalb eine hohe Sozialkompetenz und ein grosses Verantwortungsbewusstsein unerlässlich sind.

Cyrill Kramer umriss in Kürze den Werdegang der beiden mit dem Fazit, dass sie «das Amt mit an Erfahrungen reich gefüllten Rucksäcken angetreten und es ebenso seriös wie akribisch vorbereitet ausgeübt hatten». Alex Goepfert, der demnächst seinen 70. Geburtstag feiert, musste von Gesetzes wegen altershalber zurücktreten. Die eidgenössisch diplomierte Immobilien-Treuhänderin Marianne Köferli hat demissioniert, um sich mit voller Kraft ihrem Beruf widmen zu können.

Als Abschiedspräsente gab es nicht wie meist üblich Blumen und Wein: Mit einem grossen Dankeschön überreichte Kramer nebst der obligaten amtlichen Urkunde auch eine Biografie vom Zurzacher Bundesrat Emil Welti (1825–1899), der vor seiner politischen Karriere in ebendiesem Gerichtssaal das Präsidium innegehabt hatte.

Ehemalige Klingnauer Frau Stadtammann als neue Friedensrichterin

Statt von feierlichem «Süssholzraspeln» war die Verabschiedung von Freundschaft und Vertrautheit geprägt. Mit der ehemaligen Frau Vizeammann Elvira Mrose und Franziska Richle Spälti – beide aus Klingnau – waren auch die beiden Nachfolgerinnen anwesend. Nach stiller Wahl werden sie das Amt am 1. Oktober antreten. «Mit der Einführung wird einiges auf sie zukommen, und sie werden sich am Anfang durchkämpfen müssen», gab Cyrill Kramer ihnen mit auf den Weg.

Bezirksgerichtspräsident Cyrill Kramer (v. l.), Marianne Köferli, Franziska Richle Spälti, Elvira Mrose und Alex Goepfert. Bild: Alexander Wagner

Da zu den Anforderungen an das Amt des Friedensrichters auch gewisse grundlegende Kenntnisse von Recht und Gesetz gehören, überreichte Kramer den zwei Klingnauerinnen je ein nigelnagelneues Exemplar des Zivilgesetzbuches sowie des Obligationenrechts. «Die Exemplare der Zivilen Prozessordnung wird nachgeliefert, kommt doch demnächst eine Neuauflage heraus.»

Die Psychologin Richli und die langjährige Stadträtin Mrose sind sich einig, dass Neugierde einen stattlichen Anteil am Entscheid für die Bewerbung hatte. «Es reizt uns, sinnvolle Lösungen zu finden, gleichzeitig Leuten unser Rechtssystem zu vermitteln, das Vertrauen von Menschen zu gewinnen und die Richter zu entlasten.» Als Zuhörerinnen haben dem Anlass auch Andrea Kramer als geschäftsführende Friedensrichterin und zwei Gerichtsschreiberinnen beigewohnt.