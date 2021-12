Bezirksgericht Zurzach «Der hat uns voll ausgebremst»: Verurteilter Raser landet wegen gefährlichem Manöver vor Gericht Ein vorbelasteter junger Mann hat ein Krankentransportfahrzeug ausgebremst und hat deshalb vor dem Bezirksgericht Zurzach antraben müssen. Ihm drohten Gefängnis und Landesverweis.

Symbolbild Keystone

«Dä spinnt – dä hät eus voll usbrämst – das isch doch nid normal»: Das Livegespräch aus dem Krankentransportfahrzeug mit der Kantonspolizei, das im Gerichtssaal abgespielt wurde, war dramatisch. Das Telefonat war von der Begleitperson abgesetzt worden.

Der Grund: Ein Personenwagen war dem Transporter «aufgehockt», der mit einem Patienten auf der Rheintalstrasse unterwegs war. Der Fahrer des Personenwagens hatte zudem die Lichthupe betätigt und schliesslich den Transporter überholt. Beim knappen Wiedereinbiegen hatte der PW-Fahrer stark abgebremst. Die Polizei reagierte prompt. Minuten nach dem Vorfall wurde der Personenwagen durch eine Patrouille der Grenzwache angehalten.

In der Folge sah sich der Fahrer, ein junger deutscher Staatsangehöriger, der in der Schweiz aufgewachsen ist, mit einer Anklage wegen Nötigung, mehrfacher grober Verletzung von Verkehrsregeln sowie Verletzung von Verkehrsregeln konfrontiert. Erschwerend kam hinzu, dass der Vorfall in die Probezeit für eine Verurteilung wegen eines Raserdeliktes fiel, bei der ihm der bedingte Aufschub einer 15-monatigen Freiheitsstrafe gewährt worden war.

Fahrer habe Kollision in Kauf genommen

Vor dem Bezirksgericht Zurzach erschien der Beschuldigte in Begleitung seiner Mutter. Sie stellte, als Zeugin, ihrem Sohn ein gutes Zeugnis aus, konnte sich aber «nicht erklären, wie das anscheinend abgelaufen sein soll». Der Beschuldigte meinte gegenüber Gerichtspräsident Cyrill Kramer:

«Ich sage mal so: Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war mir in diesem Moment nicht bewusst über die Auswirkungen. Es tut mir leid.»

Beim Anhören des Anrufes bei der Polizei sagte er: «Ja also, das war schon etwas Heftigeres. Ich sage mal: Das war nicht gerade schön.» Solche Sachen seien aber alltäglich. Er machte geltend, dass er vermutet habe, dass es sich beim Transporter um ein Baustellenfahrzeug gehandelt habe.

Zum ungenügenden Abstand räumte er ein: «Das muss ich zugeben.» Für das Bremsmanöver bat er um Entschuldigung, relativierte aber, dass er nicht bis zum Stillstand abgebremst hätte. Zu einem zweiten Bremsmanöver sagte er: «Das war kein Ausbremsen. Da war eine 60er-Tafel.»

Der Beschuldigte habe bemerkenswert spät eingestanden, dass er den Transporter ausgebremst habe, stellte die Staatsanwältin fest. «Es ist nachvollziehbar, dass er sich aus der Affäre herausreden will. Die Aussagen der Personen im Transporter sind aber glaubwürdig. Der Sachverhalt, wie er der Anklage zugrunde liegt, ist erstellt.»

Ziel des Beschuldigten sei es gewesen, dem Fahrer des Transporters eine Lektion zu erteilen. Dabei habe er eine Kollision in Kauf genommen. «Es kann nur eine Freiheitsstrafe in Frage kommen», betonte die Anklägerin. Sie beantragte Widerruf des bedingten Aufschubes der Vorstrafe; eine unbedingte Gesamt-Freiheitsstrafe von zwei Jahren, eine Busse von 1000 Franken sowie Landesverweisung für drei Jahre.

Gericht verzichtet auf Landesverweis

«Mein Mandant ist leider kein unbeschriebenes Blatt», so der Verteidiger. Bei einer unbedingten Freiheitsstrafe würde aber alles, was der Beschuldigte aufgebaut habe, einstürzen. Der Verteidiger zog auch die Aussagen der Personen im Krankentransporter in Zweifel. Er beantragte eine unbedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 70 Franken sowie eine Busse von 80 Franken. Anstelle des Widerrufes der bedingten Vorstrafe sei eine Verwarnung auszusprechen. Auf die Landesverweisung sei zu verzichten.

Einstimmig sprach das Gericht den Beschuldigten zwar in zwei Nebenpunkten frei, jedoch im Sinne der Anklage schuldig. Es verurteilte ihn zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten sowie einer Busse von 200 Franken. Anstelle des Widerrufes sprach es eine Verwarnung aus und erhöhte die Probezeit um 1,5 Jahre. Auf eine Landesverweisung wurde verzichtet.

«Angesichts der Vorgeschichte des Beschuldigten ist kein Platz für eine Geldstrafe», betonte der Vorsitzende «Es kann nur eine Freiheitsstrafe in Frage kommen.» Sechs Monate seien angemessen. «Es gibt nicht immer eine dritte Chance», gab Gerichtspräsident Kramer dem jungen Mann zu bedenken. «Solche Verhaltensweisen sind nicht angebracht. Das geht einfach nicht.»