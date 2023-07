Neue Serie «Projekt XY ungelöst»: Wieso der «Möbel Märki» seit vielen Jahren verlassen ist – und weshalb das auch noch eine Weile so bleiben könnte

Vor mehr als acht Jahren schloss das Einrichtungshaus in Rheinfelden, weil am Standort eine Wohnüberbauung entstehen sollte – nur: Das «Möbel Märki»-Gebäude steht noch immer da, verlassen und ungenutzt. Und möglicherweise bleibt das auch noch eine Weile so.