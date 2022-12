Bau- und Nutzungsordnung Nun muss auch Koblenz Bauland auszonen – und erlässt deshalb eine Planungszone Koblenz revidiert zurzeit die Bau- und Nutzungsordnung – und muss wohl wie Leuggern Land auszonen. Die Wahl könnte auf mehrere Parzellen fallen. Damit dort nicht zwischenzeitlich gebaut wird, hat der Gemeinderat nun eine Planungszone erlassen. Diese liegt ab Montag öffentlich auf.

Die Unterlagen zur Planungszone sind ab Montag auf der Gemeindeverwaltung einsehbar. Alex Spichale

Koblenz ist seit einiger Zeit mit den Planungsarbeiten für eine Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsplanung (BNO) beschäftigt. Nun wird klar: Das Dorf verfügt über zu grosse Bauzonen. Dies sei aufgrund der bisher erhaltenen fachlichen Stellungnahme des Kantons evident, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. «Das Baugebiet ist daher im Rahmen der laufenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung zu reduzieren.» Der Gemeinderat erlässt deshalb eine Planungszone.

Diese wird mit der öffentlichen Auflage des Gemeinderatsbeschlusses wirksam und gilt bis zum Inkrafttreten der revidierten BNO auf den betroffenen Parzellen bis maximal fünf Jahre. Die Akten liegen vom 4. Dezember bis zum 3. Januar auf der Gemeindeverwaltung Koblenz öffentlich auf. Klingnau erliess bereits eine Planungszone für die Parzellen 552, 553 und 1882.

Während der Erlass oder die Änderung von Nutzungsplänen und -vorschriften vorbereitet wird, können gemäss Baugesetz des Kantons Planungszonen für genau bezeichnete Gebiete erlassen werden. «Damit soll verhindert werden, dass Vorhaben umgesetzt werden, die den neu vorgesehenen Plänen und Vorschriften widersprechen», heisst es in der Mitteilung weiter. Das Ziel einer Planungszone liege darin, den Planungsorganen die notwendige Entscheidungsfreiheit zu sichern.

«Da in der Gemeinde Koblenz noch nicht geklärt sei, welche unbebauten Bauzonenflächen aus dem Baugebiet entlassen werden müssen, dürfen zurzeit keine Bauvorhaben auf Grundstücken bewilligt werden, die im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision allfällig dem Nichtbaugebiet zugewiesen werden müssen.» Von der Planungszone betroffen sind die Parzellen 83 bis 85, 87 bis 90, 106, 156 bis 161, 1296, 745, 746 und 749.

Von diesen Parzellen sind alle gemäss Gemeinderat unüberbaut, ausser Parzelle 749. Somit würden alle für eine Zuweisung zum Nichtbaugebiet in Frage kommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Auf der Parzelle 749 besteht ein aktiver Landwirtschaftsbetrieb, weshalb diese Parzelle ebenfalls für eine Zuweisung zum Nichtbaugebiet in Betracht gezogen werden müsse.

Dem Gemeinderat Koblenz sei es ein grosses Anliegen, die Bevölkerung von Koblenz so umfassend wie möglich zu informieren. Er sei sich bewusst, dass es sich beim Erlass einer Planungszone um einen einschneidenden Eingriff in die Planungs- und Bautätigkeit auf dem Gemeindegebiet handle. «Trotzdem ist der Gemeinderat – insbesondere aufgrund der Vorgaben des übergeordneten Rechts – in Anbetracht der zu grossen Bauzone zum Entschluss gelangt, dass er seinen Planungsauftrag nur dann pflichtgemäss erfüllen kann, wenn die vorliegende Planungszone erlassen wird.» (az)