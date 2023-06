Baden Kinder tauchen den Pausenplatz in Farbe: Das Kunstatelier lädt zur Ausstellung Fast zwei Dutzend Schülerinnen und Schüler haben im ausserschulischen Kurs Kunstatelier farbenfrohe Bewegungsspiele auf den Pausenplatz der Primarschule Höchi in Dättwil gemalt. Das dreijährige Bestehen wird nun mit einer Kunstausstellung gefeiert.

Im Kunstatelier haben zahlreiche Kinder den Pausenplatz der Primarschule Höchi in Dättwil verschönert. Bild: zvg

Statt tristem Grau farbenfrohe Bewegungsspiele: Künstlerinnen und Künstler aus der 3. und 4. Klasse sowie der 5. und 6. Klasse haben den Pausenplatz der Primarschule Höchi in Dättwil verschönert. Zwei Semester lang arbeiteten fast zwei Dutzend Kinder jeden Mittwochnachmittag im Kurs Kunstatelier «voller Tatendrang und Experimentierfreude» an verschiedenen Projekten, wie es in einer Mitteilung heisst. In den vergangenen Wochen arbeiteten sie vor allem auf dem Pausenplatz.

Mit der Kunstausstellung «Sit down! – stand up!» soll das dreijährige Jubiläum des Kunstateliers gefeiert werden. Die Ausstellung mit Kunstverkauf findet am Mittwoch, 5. Juli von 14 bis 16 Uhr auf dem Pausenplatz der Schule an der Dättwilerstrasse 14 bei schönem Wetter statt. Die Schweizer Band Port Polar wird den Anlass musikalisch begleiten. Die jungen Künstlerinnen und Künstler betreuen zudem Stände zu den Themen Comic, Kawaii, Porträt, Künstlerinnen- und Künstler-Geschichten, Smiley, Naturbilder und realistisches Zeichnen.

Die Kinder stellten auch kunstvolle Stühle zum Verkauf (20 Franken) fertig, die bereits im letzten Herbst auf der Josefwiese in Zürich am Event «Das Museum für Gestaltung Zürich geht ins Quartier – Josef sitzt» vom Museum für Gestaltung konzipiert wurden.

280 Kinder und Jugendliche tummeln sich auf dem Pausenplatz

Das Kunstatelier entstand vor drei Jahren, nach dem die Lehrperson Vlora Mulaku Pausenaufsicht hatte. Rund 280 Kinder und Jugendliche besuchen den Unterricht an der Primarschule Höchi – vom Kindergarten bis in die 6. Klasse. In der grossen Pause tummeln sich die Scharen draussen. «Der Pausenplatz ist grau in grau und benötigt einen Farbanstrich», dachte sich Vlora Mulaku, die auch Schauspielerin und Künstlerin ist. Also schrieb sie jedes Semester an der Volksschule Baden den ausserschulischen Kurs «Kunstatelier» aus.

In den kalten, verregneten oder verschneiten Monaten kleisterten sie im Kunstatelier, pinselten auf Leinwände, designten T-Shirts und verschönerten Handyhüllen. Die Schülerinnen und Schüler lernten zudem Künstlerinnen und Künstler aus der Vergangenheit und Gegenwart kennen, skizzierten, modellierten, experimentierten und porträtierten. In den warmen und sonnigen Jahreszeiten arbeiteten die Kinder an der frischen Luft, erfuhren experimentelle Kunst auf Leinwänden, bemalten Ostereier und fotografierten die Orte der versteckten Kunstwerke, sodass ein witziges Suchspiel der anderen Art entstand.

Von den Frühlings- bis zu den Sommerferien verschönerten sie zudem den Pausenplatz an der Primarschule. Die Kinder tüftelten gemäss Mitteilung an Spieldesigns und einigten sich bald auf die Bewegungsspiele Himmel und Hölle, Mühle und Twister, um das Grau auf dem Pausenplatz verschwinden zu lassen. Seit kurzem sind die farbenfrohen Spiele fertig. (az)