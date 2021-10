Bad Zurzach Zweitägiges Fussballfest im Zurzibiet: Viele Fans feuern Schweizer Junioren-Nati an – unter den Zuschauern sind auch Talentspäher aus Europa Die beiden U16-Länderspiele der Schweiz gegen Deutschland haben viele Zuschauer und Experten angezogen – am Mittwoch sogar über dreimal so viel wie sonst.



Die U16-Nationalmannschaft liefert sich harte Zweikämpfe mit der deutschen Equipe. Alexander Wagner

Bereits eine Stunde vor dem ersten Länderspiel der U16-Auswahlen aus der Schweiz und Deutschland am Dienstag war der Parkplatz vor dem Klubhaus voll. Die Autos stammten keineswegs nur aus dem Zurzibiet, sondern auch aus dem hohen Norden Deutschlands, Österreich, Slowenien und halb Europa.

Am Ende waren es rund 500 Zuschauer – die genaue Zahl lässt sich nicht ermitteln, weil der Eintritt gratis war. Darunter waren viele Männer im eher mittleren Alterssegment, die sich sehr für die Mannschaftsaufstellung interessierten.

Die begehrte Liste der Spieler hatte Luigi Ponte. Der höchste Schiedsrichter der Schweiz und Präsident des kantonalen Fussballverbandes musste kurzfristig als Speaker einspringen. Er wurde in allen Sprachen mehrmals und zum Teil eindringlich darauf angesprochen – von Talentspäher oder Spielerberater, welche die Jugendlichen zu ihrem Verein lotsen wollen.

Turm für TV-Kameras wurde aufgestellt

Normalerweise kommen zu U16-Länderspielen rund 200 Personen, in Zurzach waren es schon beim ersten Duell gegen den nördlichen Nachbarn deutlich mehr. Im zweiten Aufeinandertreffen am Mittwoch kamen gar rund 750 Zuschauer auf die schön hergerichtete und sauber herausgeputzte Barz in Zurzach. Für das Fernsehen wurde extra ein Turm für die TV-Kameras aufgebaut, hinter dem einen Goal hingen die Flaggen der beiden Nationen und der UEFA.

30 Bilder 30 Bilder U16-Nationalmannschaft der Schweiz hat in Bad Zurzach gegen Deutschland gespielt. Die Equipe läuft auf dem speziell hergerichteten und geschmückten Platz Barz ein. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die erste Partie begann für die Mannschaft von U16-Nationaltrainer Sascha Stauch denkbar schlecht: Nach drei Minuten lagen die Eidgenossen bereits in Rückstand. Stauch ist in Waldshut aufgewachsen, hat aber die ganze Karriere als Profifussballer in der Schweiz verbracht. Auch sein Sohn kickte schon beim SC Zurzach. Doch seine Spieler wussten zu reagieren und glichen bald aus.

Besonders zu gefallen wusste Mattia Rizzo. Der Verteidiger schaltete sich immer wieder ins Angriffsspiel ein und lancierte seine Mitspieler geschickt. Er ist der Sohn von Ex-FCZ-Trainer Massimo Rizzo, der früher auch lange beim FC Baden spielte. Am Ende musste man sich den physisch deutlich überlegenen Deutschen mit 1:2 beugen.

Schüler waren als Balljungs am Spielfeldrand

Bei den Meisterschaftsspielen gibt es weder Speaker noch TV-Kameras – und auch keine Balljungs. Zum Abschluss aber durften die Schüler von Bernd Wagner – eine Woche zuvor hatte die Kreisschule Rheintal-Studenland ein «Trainingslager» wie für Profis organisiert- bei den Länderspielen als Balljungs agieren. Wer weiss, vielleicht haben sie gar einem zukünftigen Star den Ball gegeben?

Matthias Fässler, Präsidnet des SC Zurzachs, konnte rundum zufrieden sein. «Wir hatten sehr viele Zuschauer, tolles Wetter und keine Verletzungen. Zudem war die Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Fussballverband hervorragend.» Er investierte sehr viel Zeit und Nerven in den vergangenen Wochen. «Aber ohne die zahlreichen Helfer wäre das nicht möglich», reicht er die Blumen artig weiter.

Es hat sich gelohnt: Zwar holten die Schweizer im zweiten Spiel nach einer 2:0-Führung auch nur ein Unentschieden. Aber die vielen lachenden Kinder und die zahlreichen Zuschauer entschädigen für die Arbeit und die entgangenen Punkte der U16-Auswahl.

Auch gab es nicht viel zu verdienen – das Klubhaus ist verpachtet, Eintritt wurde nicht erhoben. Aber der SC Zurzach machte viel Werbung für seinen Verein und auch die Gemeinde.