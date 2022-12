Bad Zurzach Wirte-Quartett wagt im historischen Gasthof zur Waag den Schritt in die Selbstständigkeit: «Wir haben uns verliebt» Glückliche Gastronomen feiern im historischen «zur Waag» in Bad Zurzach mit Bars, Bierauswahl und Brasserie die Neueröffnung. Einiges ist neu.

Exklusiv für Abonnenten

Der Gasthof Waag in Zurzach ist unter neuer Führung (v.l.): Dominic Schibli, Melissa Steindl, Elsa Rau und Korbinian Walker. Alex Spichale

Ein vierblättriges Kleeblatt bringt Glück; vier Menschen haben ihr Glück an der Hauptstrasse 25 in Bad Zurzach gefunden: «Wir haben uns auf Anhieb verliebt», schwärmt das Quartett, bestehend aus zwei Pärchen im Alter zwischen 26 und 36 Jahren.

Das Objekt ihrer spontanen Zuneigung seinerseits hat 1327 Jahre auf dem Buckel respektive unter dem Dach: Ein Haus ist es mit Namen Gasthof zur Waag. Per 1. August haben Korbinian Walker (26), Elsa Rau (26), Dominic Schibli (31) und Melissa Steindl (36) als neue Pächter Einzug gehalten.

Alle vier sind in Deutschland aufgewachsen und im Gastronomie-Umfeld tätig. «Schon länger hatten den Wunsch, uns gemeinsam selbstständig zu machen. Als wir die Liegenschaft ‹zur Waag› anschauten, war es Liebe auf den ersten Blick», betont Walker.

Cocktailbar mit offenem Fumoir

Liebe soll, so heisst es, blind machen. Das Quartett aber hat nicht nur den Pachtvertrag mit ungetrübtem Blick unterzeichnet, sondern sich auch mit Begeisterung in die neue Aufgabe gestürzt. Küchenchef ist Dominic Schibli, mit einer Kochlehre im Rucksack und Sporen, die er sich in bedeutenden deutschen Restaurants sowie im Hotelmanagement abverdient hat.

Seine Partnerin Melissa Steindl, ursprünglich Rechtsanwalt-Fachangestellte, übernimmt die Restaurant-Leitung. Das Paar, zu dem auch der zweijährige Kerry Blue Terrier Fin gehört, hat einen «Ducks Gin» kreiert, den es nebenberuflich in Opfikon produziert.

Besonders interessant ist das für Korbinian Walker, gelernter Barkeeper und Betreiber eines mobilen Bar-Caterings in Basel. In der «Waag» ist er zuständig für Events und – klar doch – die zwei neue «Waag»-Errungenschaften: eine kleine, feine Cocktailbar im hintern Teil des Gebäudes sowie eine grössere Bar mit offenem Fumoir – elegant in italienischem Design gestaltet und möbliert – im linken Flügel des Gasthofs. Eine grosse Auswahl an Stout-Bieren, Whisky, Rum und Zigarren stehen hier im Zentrum.

Besonders angetan vom Innenhof

Als vierte vom Glückskleeblatt übernimmt Walkers Partnerin, die im kaufmännischen Bereich erfahrene Elsa Rau, die Verantwortung für die Rezeption und das Housekeeping. «Da wir alle gut vernetzt sind, können wir bei Bedarf auf zuverlässige Mitarbeitende zählen.»

Nach einem Monat im Haus zur Waag fühlt sich das Quartett hier «pudelwohl». Ganz besonders angetan hat ihm mit dem Innenhof ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten.

So präsentiert sich der Gasthof zur Waag von aussen im historischen Ortskern. Alex Spichale

Die «Waag», 1695 in einer Zeit erbaut, als Zurzach hauptsächlich von den Messen mit Händlern aus ganz Europa bis Konstantinopel lebte, die im Flecken zweimal jährlich ihre Waren austauschten. Damals waren die typischen, mit Laubengängen umschlossen Innenhöfe entstanden, die samt Pferd und Wagen durch ein Tor erreicht und wo die Waren bequem gelagert und verkauft werden konnten.

Auch bei Regen Sitzplätze im Freien

In den Messhäusern gab es auch Schlafräume und Wirtschaften – so wie das in der «Waag» bis heute der Fall ist. Auch unter den neuen Pächtern bietet das Haus 21 Ein-, Doppel- sowie ein Vierer-Zimmer an. Im Restaurant finden rund 40 Gäste Platz und deren 50 draussen, wo ein alter steinerner Brunnen leise plätschert.

«Allein dieses Geräusch und das mediterrane Ambiente sind einfach zauberhaft», begeistern sich die neuen Pächter unisono. Unter dem Vordach des rechten Gebäudeflügels haben sie eine lange bequeme Bank installiert, sodass auch bei Regen Sitzplätze im Freien zur Verfügung stehen.

Ob draussen oder drinnen – in einem Gasthof zählt besonders, was auf den Tisch kommt. «Unsere Speisekarte verbreitetet – zum Beispiel mit einem César-Salat oder einem Burger – einen Hauch von französischer Brasserie. Alles wird hausgemacht, angefangen vom Brot mit Dunkelbier-Kruste.»