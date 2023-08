Bad Zurzach «Wieder auf Top-Level»: Einzige freifliessende Getreidemühle am Rhein hat ein Facelifting erhalten Die Stiftung Barzmühle in Bad Zurzach feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Fürs Jubiläum wurde das historische Gebäude flott gemacht. Was alles angepasst wurde und was sich nun ändert.

«Die Barzmühle ist die einzige intakte Getreidemühle am freifliessenden Rhein – und darauf sind wir stolz», betonte Marcel Iseli, der Präsident der Stiftung Barzmühle, bei der Begrüssung von Gönnern, Spendern und Sympathisanten des historischen Bauwerks. Speziell willkommen hiess er die, wie er sagte «Vertreter der einzigen Mühle am freifliessenden Mülibach» – nämlich des Vereins Kultur am Mühlebach Böttstein, mit seinem Präsidenten Peter Ming. «Ziel des Anlasses ist es, die Barzmühle der Bevölkerung wieder etwas näher zu bringen», so Marcel iseli. «In letzter Zeit ist sehr viel gelaufen.»

Die Barzmühle wurde 1446 erstmals urkundlich erwähnt. Jetzt erstrahlt sie in neuem Glanz. Bild: Louis Probst

Über das, was in den letzten Monaten in der Barzmühle im Zuge von Renovationsarbeiten alles gelaufen ist, berichtete Meinrad Moser, der Vizepräsident der Stiftung. «Nach dem Bewilligungsverfahren, das sich über knapp vier Jahre erstreckte, konnten im vergangenen Jahr die Offerten für die Arbeiten eingeholt werden», sagte er. Erneuert wurde vor allem das Dach der Barzmühle. Auch die Umgebung erhielt, unter anderem mit Pflästerungen, ein neues Gesicht.

Und im Mühlekanal wurde ein neuer Schwellbaum eingesetzt. «Im Frühjahr hat sich das Rad, nach zweieinhalb Jahren Stillstand, erstmals wieder gedreht», freute sich Meinrad Moser. Auch in der Mühle selber wurde eingegriffen. «Wir haben die Mühle zwar nicht entrümpelt», sagte Meinrad Moser. «Aber wir haben herausgenommen, was mit ihr nichts zu tun hat. Dabei sind wir durch Fredi Hidber unterstützt worden. Jetzt sind wir wieder auf Top-Level.» Angepasst worden ist schliesslich auch das Benutzungskonzept. Die Räume stehen nicht mehr für grosse Anlässe, wie etwa Hochzeiten, zur Verfügung.

«Der Einsatz hat sich gelohnt»

Gewissermassen im Zeitraffer – und gespickt mit vielen spannenden Anekdoten – zeigte Marcel Iseli die wechselvolle Geschichte der Barzmühle und der Stiftung auf, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Anlage zu erhalten. Sozusagen als «Mann der ersten Stunde» – zusammen mit Georg Edelmann und Walter Kuster war er am 4. Dezember 1998 Gründungsmitglied der Stiftung – schlug er einen weiten Bogen.

Von der erstmaligen urkundlichen Erwähnung der damals noch als Schiffmühle im Fluss verankerten Barzmühle im Jahr 1446, bis zur Einweihung der restaurierten Mühle, samt Inbetriebnahme des Wasserrades, im Herbst 2004. «Seither dreht sich das Rad unermüdlich – vorausgesetzt der Rhein führt genug Wasser», stellte er fest und dankte allen, die an der Erhaltung der Barzmühle mitgewirkt haben. «Der Einsatz hat sich gelohnt.»

Abschliessend kamen die Gäste, ab «Tonkonserve», in den Genuss des Liedes «Euisi Müli» von Rita Güntensperger, welches der Barzmühle gewidmet ist und das Zurzacher Schulkinder im August 2002 vorgetragen hatten. Damals drehte sich in der Barzmühle offensichtlich noch kein Wasserrad. Lautet der Refrain doch: «Zurzi hät e Müli – i de Barz unde am Rhii/ S fehlt nur no es Rad – da druuf spared mir jetzt hii.»