Bad Zurzach Wie Besucherinnen und Besucher im Mauritiushof ihre eigenen Grenzen und Möglichkeiten erfahren können In der neuen Ausstellung «Solitaire & Solidaire» im Mauritiushof in Bad Zurzach präsentieren zehn Schweizer Künstler ihre Werke, darunter auch zwei aus dem Zurzibiet.

Im Garten der Galerie steht die Installation von Peter Bachmann «Begegnung mit dem Riesen. zvg

Individualität und Gemeinschaft in einer Ausstellung mit zehn Kunstschaffenden aus vier Kantonen sollen die Räume der Galerie Mauritiushof mit Interaktionen unterschiedlichster Art bespielen, sagt Edyta Nadolska-Scheib. «Ein Besuch lässt eigene Grenzen und Möglichkeiten erfahren.»

Die gebürtige Polin ist seit vergangenem Herbst die neue Leiterin der Galerie im Flecken. Nadolska-Scheib hat einen engen Bezug zur Region. Sie wohnt seit über 30 Jahren im deutschen Küssaberg, am Rheinufer gegenüber von Bad Zurzach. In ihrer Wohngemeinde betreibt sie zusammen mit ihrem Mann weiterhin eine Praxis für Kunst- und Psychotherapie.

Peter Bachmann im Tessin zum Bildhauer ausgebildet

Die neue Ausstellung «Solitaire & Solidaire» zeigt Werke von zehn Schweizer Künstlerinnen und Künstlern, darunter mit Peter Bachmann und Erich Hauser auch zwei aus dem Zurzibiet. Bachmann, der in Bad Zurzach lebt und sich in Malerei und Bildhauerei zunächst autodidaktisch bildete, liess sich an der Scuola di scultura in Peccia, im Tessin, zum Bildhauer ausbilden, wo er inzwischen selbst als Dozent unterrichtet.

«Wir können Bachmanns Figuren wie Fabeln betrachten, die unsere menschlichen Erlebensweisen spiegeln», sagt Edyta Nadolska-Scheib. «Mythologie, Fabeln, das klingt so historisch. Es sind vielmehr moderne Märchen und Geschichten, die auf die Gegenwartsfragen und Möglichkeiten hinweisen», so die Galerieleiterin. Seinen Teil der Ausstellung im Garten wird noch bis zum Herbst im Mauritiushof gezeigt. Im Schlosspark ist seit letztem November ausserdem ein grosses Werk installiert.

Glücksmomente in Erich Hausers Haus

Erich Hauser, sein Werk Kopf im Mauritiushof in Bad Zurzach. zvg

Erich Hauser aus Würenlingen, eine in der Region bekannte Persönlichkeit, lernte einst Steinbildhauerei und entwickelte diese weiter bis hin zu künstlerisch gestalteten Formen und Figuren in Bronze. Ausstellungen im In- und Ausland und zahlreiche Arbeiten im öffentlichen Raum finden sich in seinem Lebenswerk.

Seine Figuren mit ihrer archaischen Ausstrahlung sind mal beweglich, mal bewegbar oder Bewegung andeutend und können durch Berührung in ihrer Wirkung erfahren werden. «Bei einem Treffen in seinem Haus mit Atelier voller Bronzearbeiten durfte ich von den Glücksmomenten und Sternstunden seiner Schaffenszeit erfahren», sagt Edyta Nadolska-Scheib.

Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen seien eingeladen, so die neue Leiterin der Galerie, um aktiv teilzunehmen und einen Beitrag zum interaktiven Kunstwerk im Schaufenster der Galerie zu kreieren. Die Ausstellung ist noch bis zum 16. April geöffnet (Mittwoch bis Samstag von 14 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr). (dws)