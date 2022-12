Bad Zurzach Wegen Konkurs: Der «Hammer-Posten» kommt nun selbst unter den Hammer – einst befand sich dort die Migros Das Wohn- und Geschäftshaus in Bad Zurzach, in dem jahrelang der Restpostenhändler und zuvor die Migros geschäftet haben, wird versteigert.

Exklusiv für Abonnenten

Zurzach: Das Gebäude, in dem sich der Hammerposten befand, wird versteigert. Fotografiert am 28. Februar 2022. Sandra Ardizzone / ZUR

Früher war die Migros drin, ab 2004 der Hammer-Posten. Über den Konkurswaren- und Restpostenhändler an der Hauptstrasse 71 in Bad Zurzach wurde aber 2008 der Konkurs eröffnet. Zuvor war bereits die Vorgängerfirma an der Ocostrasse 18 in Konkurs gegangen. Das Verkaufsgeschäft blieb jedoch geöffnet und musste über längere Zeit sämtliche Einnahmen direkt an das Konkursamt abliefern.

2014 hob die Polizei im Keller eine Hanfplantage aus. Zwei Jahre später wurde die Hammer-Posten AG aus dem Handelsregister gelöscht. Nun kommt die gesamte Liegenschaft am 25. März unter den Hammer.

Die betreibungsamtliche Versteigerung erfolge aufgrund der Betreibung des Grundpfandbesitzers, unabhängig von den Mietparteien, wie Michael Meier vom Regionalen Betreibungsamt Zurzach erklärt. Für die beiden Besichtigungstermine hätten sich bereits einige Personen angemeldet. «Die Liegenschaft ist relativ gross und hat Potenzial.» Eine gute Gelegenheit für Schnäppchenjäger biete die Liegenschaft aber weniger, sagt Michael Meier weiter. Zum einen, weil das Interesse bereits jetzt schon gross sei. «Auch ist der Schätzwert relativ hoch.»

Aufgrund der Lage und der Überbaubarkeit der Parzelle wird in der publizierten Verkehrswertschätzung von einem Landpreis von 400 Franken pro Quadratmeter ausgegangen. Insgesamt wird der Realwert auf 4,397 Millionen Franken geschätzt.

Angesichts des Zustandes des Objekts und der damit verbundenen vorgängigen Instandstellungs- und Unterhaltsarbeiten könne zurzeit kein nachhaltiger Mietzins erzielt werden, weshalb beim Marktwert ein entsprechender Investitionsbedarf in Abzug gebracht werde. Der Marktwert der Liegenschaft beträgt daher rund 2,374 Millionen Franken.

«Gebäude befindet sich in vernachlässigtem Zustand»

Das Wohn- und Geschäftshaus auf der Parzelle 1246 in unmittelbarer Nähe zur Post und zum Bahnhof wurde im Jahr 1964 erstellt. Im Untergeschoss befinden sich Lagerräume und eine ehemalige Garage sowie ehemalige Personalräume.

Im Erdgeschoss befindet sich die 800 Quadratmeter grosse Gewerbefläche. Das erste Obergeschoss verfügt über eine 3½- sowie eine 4½-Zimmer-Wohnung. Vier weitere Wohnungen zählt das zweite Obergeschoss. Aussenabstellplätze hat es 33. Gemäss Lastenverzeichnis sind fünf der sechs Wohnungen zurzeit vermietet.

«Das Gebäude befindet sich in einem derart stark abgenutzten und vernachlässigten Zustand, dass die gesamten inneren Ausbauarbeiten erneuert werden müssen, obwohl in den Wohnungen die Küche und Nassräume im 2014/2015 erneuert wurden», heisst es im Bericht zur Schätzung weiter.

Gemäss Auskunft der Mieter würden die Heizung und die Warmwasseraufbereitung nicht oder nur mangelhaft funktionieren. Die Lifte im Gebäude sind ausser Betrieb. «Bevor die Objekte vermietet werden können, haben deshalb dringende Sanierungsmassnahmen zu erfolgen.»

Der Anfangspreis bei der Versteigerung der Liegenschaft Ende März ist offen. Klar ist dagegen: Wer die Immobilie ersteigern will, muss vor dem Zuschlag 100'000 Franken als Anzahlung leisten.