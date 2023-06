Bad Zurzach Was nach der Schliessung der Wirtschaftsschule mit den Klassenzimmern geschieht Die Wirtschaftsschule stellt Ende Schuljahr den Standort in Bad Zurzach ein. Die Gemeinde bedauert den Entscheid – eine Folgelösung ist aber bereits gefunden.

Das Oberstufenzentrum in Bad Zurzach, in dem das Zentrum Bildung im oberen Stock untergebracht ist. Bild: Daniel Weissenbrunner

Die Wirtschaftsschule zB. Zentrum Bildung passt ihre Standortstruktur an: Die Berufsfachschule konzentriert ab kommenden August ihr Bildungsangebot auf die Standorte Baden und Brugg, jener in Bad Zurzach wird nach mehr als 20 Jahren aufgelöst (die AZ berichtete).

Diesen Entscheid traf der Schulvorstand Zentrum Bildung gemäss einer Mitteilung, weil sich die Raumknappheit verschärft und die KV-Reform im Schuljahr 2023/24 startet. Der Gemeinderat Zurzach bedauert die Schliessung gemäss Mitteilung ausserordentlich. Der Entschluss sei jedoch nachvollziehbar. Jörg Pfister, Gesamtschulleiter und Rektor Grundbildung am zB. Zentrum Bildung, betont seinerseits die Vorteile der Neuausrichtung, etwa die bessere Infrastruktur der grösseren Standorte.

Rund 60 Lernende in Bad Zurzach

Das zB. Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV/Aargau Ost (ehemals zB. Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden) ist die grösste kaufmännische Bildungsinstitution im Ost-Aargau. Gemäss dem gesetzlichen Auftrag bietet das Zentrum Bildung Grund- und Weiterbildungen für den Wirtschaftsbereich an.

Seit 2020 – nach der Fusion mit dem Wirtschaftsbereich des BWZ Brugg – werden mit drei Standorten in Baden, Brugg und Bad Zurzach von über 300 Dozierenden und Lehrpersonen jährlich über 3000 Lernende und Studierende ausgebildet. In den vergangenen Jahren wurde jeweils eine KV-Klasse pro Jahrgang (E-Profil) am Standort Bad Zurzach unterrichtet. Total sind es derzeit 50 bis 60 Lernende.

Mit dem in der KV-Reform neu eingeführten Wahlpflichtbereich im zweiten Lehrjahr komme es nun zu einer Klassenteilung, heisst es in der Mitteilung. «Zusätzlich können Lernende im dritten Lehrjahr einen Ausbildungsschwerpunkt wählen. Insgesamt stehen ihnen hierfür vier Optionen zur Auswahl.» Nur: Die Lernenden müssten je nachdem über die Mittagspause von Bad Zurzach nach Baden oder Brugg reisen, um an der gewählten Option teilnehmen zu können. «Für den erhöhten Raumbedarf am bestehenden Standort Bad Zurzach wurden zwei alternative Schulraumangebote geprüft», schreibt das Zentrum Bildung weiter.

Unter Berücksichtigung von Faktoren wie geeigneter Grösse der Unterrichtszimmer und Investitionskosten habe der Schulvorstand Zentrum Bildung festgestellt, dass diese nicht dienlich seien.

Zimmer werden künftig durch die Oberstufe genutzt

Die reformbedingten Klassenteilungen und die damit verbundenen Mehrkosten müssten von den Wohnortsgemeinden getragen werden. «Die notwendigen Standortwechsel über die Mittagszeit wären für die Lernenden nur schwer zumutbar.»

Die Folgenutzung für die frei werdenden Klassenzimmer am Standort in Bad Zurzach ist bereits geklärt: «Sie werden ab Sommer von der Oberstufe Zurzach genutzt», wie Ammann Andi Meier auf Anfrage sagt. Damit werde das vorhandene Platzproblem kurzfristig gelöst, so Meier.