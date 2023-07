Bad Zurzach Von der Tour de France ins Zurzibiet: Silvan Dillier freut sich auf sein Radrennen Am Sonntag startet das spezielle Radrennen der Dillier Classic erstmals in Zurzach. Ambitionierte Velofahrer können sich mit dem Aargauer Profi messen.

Erst am späten Montagabend kam Silvan Dillier vom härtesten Radrennen der Welt zurück. «Ja es gibt schon gewisse Ermüdungserscheinungen und der Körper fährt fast etwas von selber in den Ferienmodus. Manchmal ist es schwierig wach zu bleiben», gibt der Radprofi aus Schneisingen zu.

«Das Team war happy mit mir»: Silvan Dillier (vorne) an der diesjährigen Tour de France. Bild: Vincent Kalut/Freshfocus / Panoramic/Photo News

Er war einer von nur gerade zwei Schweizern, welche die Tour de France bestreiten durften. «Ich war komplett als Helfer dabei und habe diese Aufgabe gut erfüllt. Das Team war happy mit mir», zieht er eine positive Bilanz.

Schliesslich konnte seine Equipe vier Etappensiege einfahren. Trotzdem geht es nur zwei oder höchstens drei Tage nicht aufs Velo. Danach folgen die ersten Einheiten, schon wieder mit eingestreuten Intervallphasen, welche den Puls so richtig in die Höhe jagen. Und am Sonntag geht Silvan Dillier natürlich an «sein» Rennen, die «Dillier Classic».

Silvan Dillier an seinem Rennen, der Dillier Classic, im Jahr 2022. Bild: Alexander Wagner

Premiere in Bad Zurzach

Bereits vier Mal konnten sich ambitionierte Hobbyfahrer mit den Cracks der Radsportszene messen. Die ersten Austragungen fanden alle im radsportverrückten Gippingen statt, Diesmal wird in Bad Zurzach gestartet. «Dadurch haben wir eine grössere Location und auch die Infrastruktur ist top», freut sich Dillier.

Zudem können die Teilnehmer ein attraktives Package buchen und bereits einen Tag früher anreisen, um am Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschlafen angreifen. Die grosse Runde ist 100 Kilometer lang und dabei sind satte 1800 Höhenmeter zurückzulegen.

Die kleinere Runde ist halb so lang mit 900 Höhenmetern. «Aber es geht auch darum, die Komfortzone mal zu verlassen. Dafür hat man die ultimative Befriedigung», meint Dillier augenzwinkernd. «Aber das Hauptziel ist natürlich, dass alle mit einem riesengrossen Lachen auf dem Gesicht über die Ziellinie fahren», ergänzt der Profi.

Cancellara, Dillier und Co.

Sicherlich eine zusätzliche Motivation für alle ambitionierten «Gümmeler» ist es, einmal mit Olympiasieger Fabian Cancellara oder Tour de France-Fahrer Silvian Dillier zu fahren. Auch die starken Frauen werden in einer separaten Gruppe von Caroline Bauer begleitet – oder gefordert.

Die Zeit wird nur an den sechs Anstiegen gemessen. Sonst fährt man in der Gruppe zusammen. Und auch da kann man sich vielleicht den einen oder anderen Tipp von Fabian Lienhard, Michael Schär oder Mauro Schmid holen. «Es ist sicherlich einzigartig, dass so viele Profis, die in der weltbesten Liga fahren, dabei sein werden», betont Dillier.

Gestartet wird um 10 Uhr in Bad Zurzach, die letzten Fahrer sollten gegen 15 Uhr eintreffen. Danach gibt es für alle Teilnehmer ein gemeinsames Essen, wo man die Stars noch einmal hautnah erleben kann. In den letzten Jahren waren es immer gut 300 Radsportverrückte.

Die Teilnehmerzahl dürfte sich auch dieses Jahr im ähnlichen Rahmen bewegen. «Das Interesse ist auf hohem Niveau stabil. Mit ist es lieber, wenn es konstant ist, als wenn es immer grosse Schwankungen gibt», ist der Schneisinger zufrieden.

Silvan Dillier ist oft auf dieser Strecke unterwegs. Aber selbst für ihn ist es nicht einfach nur so eine Ausfahrt. «Es ist nicht so, dass ich abends nach Hause komme und das Gefühl habe, dass ich nichts gemacht habe», meint er grinsend. Und das will etwas heissen, beim einzigen Aargauer, der das härteste Radrennen der Welt bestreiten durfte.