Bad Zurzach Vom Ölhändler zum Hypnotiseur: Seit einem Schicksalsschlag hilft Hanspeter Ricklin Menschen mit Phobien und Süchten Die berufliche Karriere von Hanspeter Ricklin aus Bad Zurzach ist aussergewöhnlich. Den Ausschlag für seinen Werdegang war eine Leukämie-Erkrankung.

Exklusiv für Abonnenten

Hypnotiseur Hanspeter Ricklin auf der Terrasse seines Hauses mit Blick über Bad Zurzach. Bild: Ursula Burgherr

Brille, etwas schütteres Haar und ein leichter Bauchansatz: Rein optisch wirkt Hanspeter Ricklin eher unscheinbar. Der durchdringende Blick gewisser Showhypnotiseure fehlt ihm. Er gibt sich ruhig und zurückhaltend. Das sei nur von Vorteil. «Menschen vertrauen mir und verlieren ihre Ängste, die Kontrolle abzugeben.»

Denn Angst sei der grösste Verhinderer, um jemanden in Trance zu versetzen. Wer sich auf seine Anleitungen zur totalen mentalen und körperlichen Entspannung einlässt, könne aber jahrelange Ängste und Süchte in relativ kurzer Zeit zum Verschwinden bringen.

Mehrere Tausend Personen behandelt

70 bis 80 Prozent sei seine Erfolgsquote in solchen Fällen, sagt der 68-jährige Ricklin. Die Feedbacks seiner Klienten, die ihn in Bad Zurzach aufsuchen, geben ihm recht. Über 3000 Menschen hat er in seiner 15-jährigen Praxistätigkeit behandelt. «Phobien, zum Beispiel vor Spinnen oder Flugängste, sind meist schon nach einer Sitzung von rund drei Stunden weg», bekundet er aus seinen Erfahrungen.

Psychotherapeuten kritisieren Hypnose-Coaches Psychotherapeuten haben kürzlich moniert, Hypnotiseure könnten zur Retraumatisierung beitragen. Dazu sagt Hanspeter Ricklin: «Leider ist das ein Vorwurf, den ich schon seit 15 Jahren immer wieder höre. Nur mir persönlich ist kein solcher Fall bekannt.» Bei kurzen Sitzungen von 45 bis 60 Minuten der Psychologen und Psychiater sei dies eine berechtigte Angst – das Trauma, wenn es gegen das Ende der Sitzung aufkommt, könnten sie gar nicht auflösen. «Aus meiner Erfahrung ist Zeit zu haben der Schlüssel, um Retraumatisierung vorzubeugen. Ich zum Beispiel reserviere mir immer drei Stunden. Somit hat man auch die notwendige Zeit, zusammen mit dem Klienten ein Trauma aufzulösen, zu neutralisieren und neu zu bewerten.» Zur Kritik an den kurzen Ausbildungen von Hypnosetherapeuten sagt er: «Gute Hypnose-Ausbildungen sind sehr zielgerichtet und lösungsorientiert. Die Hypnosetherapie ist sehr strukturiert und folgt einem Workflow. Dies vermindert Fehler und sichert die Qualität.» Er weist auch auf die hohe Erfolgsrate von Hypnosen, in denen in 70 bis 80 Prozent der Fälle leichte Phobien wie Flug- oder Höhenangst in einer Sitzung gelöst werden könnten. «Hypnose-Coaches und Hypnosetherapeuten ohne gute Erfolge werden nicht lange im Beruf überleben, da sich dies herumspricht. Im Besonderen, da Klienten die Rechnungen selber bezahlen müssen.»

Etwas schwieriger wird es bei Suchterkrankungen. «Der Betroffene muss den festen Willen haben, aufzuhören. Das ist eine wichtige Voraussetzung.» Ricklin versucht in der Hypnose an das Gefühl heranzukommen, bevor jemand zur Zigarette, der Flasche oder Drogen greift. «Wenn ich auf diese Ebene komme, kann ich gute Erfolge erzielen und bin zu 50 Prozent erfolgreich.»

Bei Depressionen seien die Heilungschancen schwierig: «Wer depressiv ist, sieht oft nur noch schwarz-weiss. Dann kann ich mein Gegenüber oft in keiner Weise erreichen.» Jahrelange Therapien sind nicht Ricklins Ding. «Wenn nach der ersten Sitzung nicht mindestens eine kleine Verbesserung eintritt, bin ich der falsche Mann und empfehle, einen anderen Therapeuten aufzusuchen.»

Wirtschaftskrise brachte ihn in die Ölbranche

Obwohl Ricklin schon immer von der Kraft der Hypnose fasziniert war, führte ihn seine berufliche Laufbahn zuerst in eine ganz andere Richtung. Er machte eine Lehre als Lüftungs- und Klimazeichner, fand aber während der grossen Wirtschaftskrise in den 70er-Jahren keine Stelle.

Im Grand Casino Baden lernte er den Direktor einer Ölhandelsfirma kennen, der ihn vom Fleck weg engagierte. Zehn Jahre arbeitete er als Öltrader und jonglierte mit Millionenbeträgen. «Irgendwann verlor ich den Bezug zur Realität und mir wurden diese Dimensionen zu absurd», sagt Ricklin im Rückblick.

Er wechselte die Branche und gründete mit Arbeitskollegen ein Computer-Distributionsunternehmen, das er nach weiteren zehn Jahren an einen deutschen Konzern verkaufte. Er versuchte sich als Headhunter und scheiterte.

Umdenken nach der Diagnose Leukämie

Dann kam der nächste Tiefschlag. Bei einem Gesundheitscheck stellte der Arzt Leukämie fest. «Ich war geschockt und arbeitete noch mehr, um mich abzulenken. Bis zur Erschöpfungsdepression. Meine Blutwerte wurden immer schlechter und ich suchte im Internet nach Alternativmethoden.»

Nach einer Hypnosesession bei einem Handaufleger in Zürich fühlte er sich nach Jahren das erste Mal wieder entspannt. Weitere Sitzungen verhalfen zu einer massiven Verbesserung. Für Ricklin eröffnete sich eine neue Welt. Er besuchte ab dato zahlreiche Hypnoseseminare in der Schweiz, Deutschland und Amerika.

Beim international bekannten Experten Hansruedi Wipf in Effretikon fand er genau die Methode, die für ihn passend war. «Es geht darum, in Trance an die Wurzel zurückzukehren, wo ein Problem entstand und eine sogenannte Affektbrücke zu machen.» Kommen seit Corona andere Leute zu ihm als davor? «Es gibt mehr Menschen mit komplexen Lebensthemen wie Burn-out. Zudem haben Suchtprobleme zugenommen», meint der Vater von vier Kindern.

Sein eigenes Gefühl gibt ihm nicht immer recht

Die erste Sitzung kostet 700 Franken. Wenn es Nachfolgetherapien braucht, 250 Franken pro Stunde. Viele Sessions enden auch für den lebenserfahrenen Hypnotiseur überraschend. «Manchmal habe ich das Gefühl, es ist gut gelaufen. Doch der Klient spürt danach wenig. Dann wieder empfinde ich eine Sitzung als mässig, aber beim Behandelten stellt sich eine markante Verbesserung ein. Voraussagen kann ich das nie.»

Hanspeter Ricklin ist Autor des Buchs «Regressionshypnose – Probleme aufdecken und auflösen, Situationen neu bewerten».