Bad Zurzach Verwaltung könnte dereinst bei der Tankstelle einziehen: Sommergmeind gibt grünes Licht Das Bezirksgericht Zurzach braucht mehr Platz. Der Bad Zurzacher Gemeinderat möchte deshalb die Verwaltung aufs Fischer-Areal auslagern. Kritiker sprechen von Druckausübung durch den Kanton.

Noch teilen sich die Verwaltung und das Bezirksgericht Zurzach das Rathaus im Flecken. Foto: Sandra Ardizzone

Spätestens die Coronakrise hat gezeigt: Bad Zurzach als Justizstandort braucht Platz. Nicht wenige Verhandlungen des Bezirksgerichts Zurzach mussten seit der Pandemie aus Platzgründen in der Propstei stattfinden. Nicht wenige Verhandlungen standen daher unter der Geräuschkulisse des im selben Gebäude stattfindenden Musikunterrichts der Zurzacher Schulen.

Seit 1966 beansprucht das Bezirksgericht ein Stockwerk im Zurzacher Rathaus für sich. Familien-, Arbeits- und Zwangsmassnahmengericht sind derweil permanent in der Propstei untergebracht. Diese räumliche Teilung wurde bereits bei der Einweihung des Familiengerichts 2012 als suboptimal erachtet. Im selben Jahr erwarb die Gemeinde die Liegenschaften Schwert, Schwanen und Einhorn an der Schwertgasse, das sogenannte Fischer-Areal. Zunächst sah es so aus, als ob das Areal an den Kanton verkauft wird, damit dieser dort das neue Bezirksgericht einrichten kann.

Neubau auf Fischer-Areal wäre nur schwer mit Flecken-Konzept vereinbar

Die Wintergmeind stimmte 2019 diesem Verkauf gar einstimmig zu. Der Regierungsrat bewillige 2020 einen Planungskredit. Von Seiten des Gemeinderats kamen allerdings Bedenken an jenem Standort auf, insbesondere an einem möglichen Neubau im hinteren Fischer-Areal. Mit dem Flecken-Konzept, das insbesondere den mittelalterlichen Charakter des Zentrums hervorheben will, liesse sich solch ein moderner Solitär schwer vereinbaren. Doch auch andere Standorte erwiesen sich als unpassend für das Gericht.

Deshalb kam dem Gemeinderat die Idee: Warum nicht dem Bezirksgericht das Gebäude der heutigen Verwaltung überlassen und für das dereinstige Rathaus der neuen Gemeinde Zurzach das Fischer-Areal nutzen – also die Gebäude tauschen? Die Möglichkeit des Fischer-Areals als Verwaltungsstandorts soll nun eine Machbarkeitsstudie klären.

Fischer-Areal: Blickfang sei zurzeit die Tankstelle

An der Sommergmeind versuchte der Gemeinderat, diese Vision schmackhaft zu machen. Schliesslich sollte ein Kredit über 175 000 Franken für die Studie gesprochen werden. Ammann Bernhard Scheuber argumentierte mit der guten Erschliessung von Bus und Bahn, die nach dem Gemeindezusammenschluss eine zentrale Rolle für den Verwaltungsstandort spielen wird. Doch es wurden auch kritische Stimmen laut. Einige äusserten das Gefühl, die Gemeinde werde vom Kanton unter Druck gesetzt. Diesen Eindruck konnte Scheuber nicht ganz entkräftigen, beteuerte jedoch erneut, dass das Areal als Verwaltungsstandort eine echte Chance sein könnte, «das haben wir bei den Analysen festgestellt».

Weiter gab es Bedenken, dass die Gemeinde mit ihrem neuen Verwaltungsstandort an Ausstrahlung einbüsse: Der Kanton würde mit dem Bezirksgericht in das markante rote Rathaus einziehen, während die Verwaltung mit einer Liegenschaft vorliebnehmen müsse, deren visueller Blickfang heuer die Tankstelle ist. Scheuber sagte:

«Wenn Sie die Tankstelle wegdenken, können wir da was Attraktives machen. Dann hätten wir zwei schöne Gebäude im Flecken.»

Letztlich sagten von 61 Stimmberechtigten 55 Ja zur Studie, drei lehnten ab. Die Resultate sollen an einer ausserordentlichen Sommergmeind der neuen Gemeinde Zurzach vorgestellt werden.