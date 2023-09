Bad Zurzach Bilanz nach einem Jahr im Mauritiushof: Sie wagte den Sprung ins kalte Wasser Über die neue Ausstellung von Cornelia Egli im Mauritiushof Bad Zurzach und ein Rückblick auf das erste Jahr unter der Galerieleitung von Edyta Nadolska-Scheib.

Cornelia Egli vor einem ihrer Bilder, die bis zum 5. November im Mauritiushof Bad Zurzach ausgestellt sind. Bild: Ursula Burgherr

Monochrome Farblandschaften von unergründlicher Tiefe empfangen Besucherinnen und Besucher zum Auftakt der neuen Saison in der Galerie Mauritiushof. Die Exponate von Cornelia Egli haben Sogwirkung. Je länger die Betrachterin davor steht, desto mehr Einzelheiten entdeckt sie in den auf den ersten Blick einfarbigen Flächen.

Oft benötigt die Malerin aus Gebenstorf zwanzig Farbschichten und mehr, um die von ihr gewünschte Intensität und Strahlkraft zu erreichen. Wer sich auf ihre Bilder einlässt, entdeckt aber noch viel mehr. Abertausende winziger Vertiefungen oder Erhöhungen verleihen den Werken eine lebendige Struktur. Jede einzelne davon hat Egli von Hand hineingebohrt oder mit Pinsel und Flüssigwachs aufgefüllt.

Es besteht kein Zweifel: Egli ist perfektionistisch und detailbesessen. Die hohen Ansprüche an sich selber haben ihren Preis: «Oft kommt ein Bild nicht so heraus, wie ich mir das wünsche», gesteht sie. Aber auch wenn sie zuerst scheitert: «Ich tüftle in meinem Atelier in Fislisbach so lange weiter, bis ich mit dem Resultat zufrieden bin.» Malereien, denen ein schwieriger Prozess zugrunde liegt, seien im Endeffekt manchmal ihre Besten, bekundet die ehemalige Projektmanagerin im Human-Resources-Bereich.

Erst vor zehn Jahren mit Malen angefangen

Es ist kaum zu glauben, dass sie erst vor zehn Jahren angefangen hat zu malen. Dafür umso intensiver. «Wenn ich etwas mache, stürze ich mich voller Leidenschaft hinein», sagt sie nach zahlreichen Kursen und Weiterbildungen bei bekannten nationalen und internationalen Kunstschaffenden. Für ihr klares, ausdrucksstarkes und technisch ausgefeiltes Schaffen bekommt sie viel Anerkennung.

Egli, heute 53, konnte sich schon an zahlreichen Ausstellungen beteiligen und wurde in den Berufsverband Visarte und die Schweizerische Gesellschaft Bildender Künstlerinnen SGBK aufgenommen. An der Vernissage im Mauritiushof zeigt sie sich glücklich: «Das ist eine wunderschöne Belohnung für den immensen Aufwand, den ich bis jetzt betrieben habe; und für all das Herzblut, das in meinen Werken steckt.»

Die Ausstellung von Cornelia Egli mit dem Titel «Unsichtbar Wahrnehmen» ist die vierte unter der Federführung der neuen Mauritiushof-Galerieleiterin Edyta Nadolska-Scheib. Im Oktober 2022 übernahm die gebürtige Polin mit langjährigem Wohnsitz in der deutschen Gemeinde Küssaberg den Ausstellungsbetrieb, der vorher ad interim in Roy und Rachela Oppenheim’s Händen war.

Edyta Nadolska-Scheib ging bei der Eröffnung der Ausstellung von Cornelia Egli auf die psychologischen Aspekte der Kunst ein. Bild: Ursula Burgherr

Auf diesen Coup ist sie besonders stolz

«Für mich bedeutete es, einen Sprung ins kalte Wasser zu wagen», erzählt sie und lacht. Die studierte Heilpädagogin mit eigener Praxis für Kunst- und Psychotherapie blickt zufrieden auf die vergangenen Ausstellungen zurück. Egli habe relativ kurzfristig zugesagt. Auf diesen Coup ist sie besonders stolz. «Es braucht lange, um Kunstschaffende mit einer derart tollen Qualität zu finden. Oft sind sie auf Jahre hinaus ausgebucht. Diese Vorlaufzeit hatte ich natürlich bisher nicht.»

Die 52-Jährige ist froh, dass für die Planung der nächsten Ausstellungen mehr Spielraum bleibt, und möchte auch Performance- und Aktionskunst oder Installationen nach Bad Zurzach bringen, die sonst eher in den Ausstellungshäuser grösserer Städte zu sehen sind. Sie setzt gerne auf Künstlerinnen und Künstler, die sich mit zeitgenössischen Themen befassen. Gleichzeitig sollen Ausstellungen, Konzerte, Workshops und andere künftige Aktivitäten im Mauritiushof einen wohltuenden Gegenpol zu den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Wirren schaffen.

Nadolska-Scheib strebt eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Aargauer Kuratorium an. Vom Zurzacher Publikum ist sie begeistert und meint: «Die Leute sind sehr offen und kunstaffin. Zu jeder Ausstellung kamen ein paar Hundert Besucherinnen und Besucher, und es fanden viele gute Gespräche statt.» Auch ihre ausführliche Vernissagenrede im Mauritiushof-Garten, wo weiterhin Skulpturen von Peter Bachmann gezeigt werden, liess die Anwesenden spüren: Edyta Nadolska-Scheib ist in ihrem neuen Wirkungsfeld als Galerieleiterin hoch motiviert.