Bad Zurzach Schlangen-Alarm im Zurzibiet: Ausgebüxtes Tier sorgt für Aufregung Die Regionalpolizei Zurzibiet hat eine Schlange in Bad Zurzach gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier entwischt ist und nicht ausgesetzt wurde. Sie sucht deshalb nach dem Besitzer oder der Besitzerin.

Die Regionalpolizei Zurzibiet hat am Montagabend einen eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz erlebt. Sie erhielten einen Anruf von Anwohnenden mit der Meldung, dass sich eine Schlange im Treppenhaus innerhalb eines Wohnblocks befinde. Das berichtet Polizeichef René Lippuner gegenüber ArgoviaToday. Die Polizisten rückten daraufhin aus und fanden eine etwa 40 bis 50 Zentimeter lange Schlange. Spezialisten der Kantonspolizei konnten das Tier genauer einordnen. Bei dem Reptil handelt es sich um eine Kornnatter, die weder giftig noch einheimisch ist.

Die Polizei geht gemäss ArgoviaToday davon aus, dass die Schlange ausgebüxt ist und nicht ausgesetzt wurde, weil das Tier innerhalb eines Wohnblockes zu finden war und nicht «irgendwo draussen». Am Rhein entlang gibt es Ringelnattern, da komme es zwar ab und zu vor, dass es eine Meldung gibt. «Jedoch ist so ein Einsatz eher selten und kommt vielleicht zwei bis drei Mal im Jahr vor», so Lippuner.

Die Kornnatter wurde von der Polizei bei einem Schlangenhalter platziert, «würde aber gerne wieder zurück nach Hause finden», wie die Regionalpolizei via Facebook-Post schreibt. Wer seine Schlange vermisst, kann sich bei der Regionalpolizei Zurzibiet melden. Kann der Besitzer oder die Besitzerin nicht ausfindig gemacht werden, wird die Fachstelle der Kantonspolizei Aargau einen geeigneten Platz für die Schlange suchen.