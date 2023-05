Bad Zurzach Vor dem Regibad stehen sie Schlange: Komm, lieber Mai, und mach das Türchen endlich auf Am Samstag hatte das Warten auf die neue Zurzacher Regibad-Saison bei Sonnenschein und angenehmer Temperatur ein Ende.

Manuel Pokorny überreichte Eva Beucler einen Blumenstrauss – links von ihr Roland Scheib, rechts Roland Dathe. Bild: Rosmarie Mehlin

Bereits 20 Minuten bevor am Samstag die kleine Tür zum Kassenhäuschen vom Regibad entriegelt wurde, trat davor ein halbes Dutzend nicht mehr ganz junge Damen von einem Bein aufs andere, das letztjährige Saison-Abo und ein – offensichtlich mit Moneten gefülltes – Couvert in Händen. Als der neue Betriebsleiter Manuel Pokorny um Punkt 9 Uhr den Weg freigab, war kein Halten mehr. Man kannte sich, begrüsste sich freudig: Die Welt war in Ordnung.

Dass der Brunnen im Eingangsbereich verschwunden ist, fiel in der Hitze des Gefechtes kaum auf. Alle waren sich einig: «So warm wie heute war es noch nie!» Letztes Jahr war der Startschuss bei Graupelschauer und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt gefallen. Was nun die diesjährige Wärme anbelangt, ging es nicht ums Wasser im chromstahlglitzernden 50-Meter-Becken, beträgt dessen Temperatur doch garantiert 25 Grad. Aber neu war, dass an der diesjährigen Saisoneröffnung die Lufttemperatur um 9 Uhr bereits die 15-Grad-Marke überschritten hatte.

Das wiederum lag indes nicht daran, dass Petrus aussergewöhnlich gute Laune hatte, sondern – ganz profan – an Sparmassnahmen. Um in den erfahrungsgemäss meist noch kühlen April-Tagen nicht übermässig viel Energie in die Wassertemperatur zu pumpen, verzichtet das Regibad auf das Label, traditionell als weit und breit erstes Freibad die Tore zu öffnen. Und so dauert denn die Saison 2023 statt ab April nun von Mai bis September. Und weil der 1. Mai auf einen Montag fiel, mussten die eisernen Regibad-Habitués sich sogar bis zum 6. Mai gedulden.

Therme-Pächter im Regi-Beizli

Eva Beucler aus Bad Zurzach ersparte sich den Umweg über die Damengarderobe, nahm direkten Kurs aufs Bassin, warf Sandalen, Jeans und Shirt förmlich von sich, hüpfte unter die Kaltwasser-Dusche und stürzte sich in das träge lockende Nass. Fortan war’s vorbei mit dessen Ruhe, denn ehe Beucler nach 50 Metern Brust- auf Rücken-Schwumm wechselte, hatte der deutlich jüngere Roland Scheib aus Rheinheim kraulend sein Plansoll in Angriff genommen.

«Ich komme seit elf Jahren ins Regibad. Weil ich noch berufstätig bin, ist das nicht täglich möglich, aber wenn, dann schwimme ich einen Kilometer.» Er sei zufrieden, wenn er jeweils zu Saisonbeginn die Zeit vom Vorjahr einhalten könne. Seit 14 Jahren sind Roland Dathe und seine Frau – auch sie aus Rheinheim – grundsätzlich täglich im Regibad anzutreffen und regelmässig möglichst von der ersten Minute an. «Wir schwimmen jeweils zwischen 45 und 60 Minuten.» Heute war Rentner Roland der Dritte im Bunde der Schnellsten.

Das Pressieren hatte sich am Ende ausbezahlt. Zwar nicht mit Gold, Silber und Bronze, aber Gemeinderat Peter Moser überreichte dem Trio je einen 10-Franken-Gutschein fürs Regi-Beizli. Dieses steht neu unter der Ägide vom Thermalbad-Restaurant: «Das erleichtert einerseits die Bewirtschaftung, besonders aber hat es personelle Vorteile, indem Spitzenzeiten im Regibad abgefedert werden können», schwärmt Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner.

Vier futuristische Pingpong-Tische

Als Siegerin im Wettlauf um den ersten Saison-Schwumm im 50 Meter langen und 20 Meter breiten Sportbecken bekam Eva Beucler ein prächtiges Blumenbouquet, überreicht von Manuel Pokorny. In seiner Heimat Deutschland hatte er die dreijährige Lehre zum Facharbeiter für Bäderbetriebe absolviert, seine Stelle im Regibad hatte er am 1. Februar angetreten. In den vergangenen drei Monaten hatte er vor allem die Bassins und die gesamte Umgebung gründlich gereinigt und kleinere Reparaturarbeiten erledigt.

Stolz ist Pokorny auf die vom Design her direkt futuristisch anmutenden vier neuen Pingpong-Tische. Dem Chefbadmeister, dessen Arbeitgeber zuvor acht Jahre lang das Tägi Wettingen war, stehen drei weitere Badmeister mit 100-Prozent-Pensen zur Seite.