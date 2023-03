Bad Zurzach «Plus Size» ist auf dem Markt zunehmend angesagt: Unterwäschehersteller Triumph wird beim Lagerverkauf überrannt Der Unterwäschehersteller in Bad Zurzach räumt regelmässig sein Lager und sein Outlet. Auch am Wochenende der Zeitumstellung stürmten Kundinnen die Verkaufsräume auf der Jagd nach Schnäppchen.

Begehrte Artikel: Über 1500 Kundinnen gingen beim Lagerverkauf von Triumph auf Schnäppchenjagd. Bild: Ursula Burgherr

«Bei uns ist die Hölle los», sagt Storemanagerin Andrea Baumgartner am ersten Tag des Outlets im Hauptsitz von Triumph Bad Zurzach. Drei Tage lang stürmten rund 1500 Kundinnen und Kunden die grossen Hallen.

Unten wurden auf rund 500 Quadratmetern die Modelle der Vorgängersaison und aktuelle Neuheiten präsentiert. Oben im Lagerverkauf gab es ältere, runtergesetzte Modelle. «So schaffen wir Platz für die neuen Kollektionen», meint Baumgartner. Auffällig ist, dass sowohl die Models auf den Plakaten als auch die Mannequins teilweise wieder mehr Körperfülle haben.

Sehnsucht nach Wärme und Nachfrage nach Nachhaltigkeit

«Plus Size» ist auf dem Markt zunehmend angesagt unter dem Motto «Jede Frau soll sich schön fühlen». Lila ist eine der angesagten Trendfarben. Generell haben die Menschen das Bedürfnis, sich den Alltag wieder bunter zu gestalten. Auch im Wäschebereich. Der Bedarf nach Bademode ist riesig, entsprechend der Sehnsucht, nach Corona wieder in ferne, warme Länder zu schweifen. Nachhaltigkeit bei den Materialien sei gefragt, bekundet Baumgartner.

Sie zeigt einen Bikini, der aus rezykliertem PET hergestellt ist, mit verschiedenen Teilen aus Biobaumwolle. Tragekomfort steht an erster Stelle. Einengende Bügel sind out. «80 Prozent der Frauen tragen die falsche Körbchengrösse, deshalb sind ein Fitting und gute Beratung enorm wichtig», meint die Expertin.

Alles begann vor über 130 Jahren

Nach drei Tagen sind die Verkaufsräume praktisch leer. Ganze Damengruppen aus dem In- und Ausland kamen angereist, organisierten sich zu Hause die Kinderbetreuung und machten aus dem Wäschekauf ein wahres Happening. Wühlkisten gibt es bei Triumph keine. «Alles wird säuberlich aufgebügelt, nach Farben sortiert und übersichtlich an Ständer gehängt. So finden alle schneller das Teil, welches zu ihnen passt.»

Die Lingerie-Firma Triumph, die 1886 in Heubach mit sechs Näherinnen und sechs Nähmaschinen und heute über 120 Länder beliefert, stand schon öfters in den Schlagzeilen. Beim Lagerverkauf und Outlet ging es vor allem um die Freude der hauptsächlich weiblichen Klientel, ein Schnäppchen zu ergattern. Über den potenziellen Wegzug der Triumph Holding AG aus Bad Zurzach bis im Jahr 2024, wie es zuletzt Gerüchte gab, herrscht Stillschweigen.