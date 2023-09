Bad Zurzach Papa Moll feiert mit tausenden Besuchern Geburtstag – und ein kleines Jubiläum Wenn der tollpatschige Familienvater zum grossen Fest lädt, strömen die Familien in Scharen in den Bad Zurzacher Kurpark. So auch diesen Sonntag. Wem der Trubel zu viel wurde, konnte auf einer Oldtimer-Fahrt das Zurzibiet entdecken.

Es ist kurz nach 10 Uhr: Geduldig wartet Papa Moll, bis sich das Mädchen vor ihm ein Herz fasst und ihm zögerlich die Hand hinstreckt. Innert kürzester Zeit bildet sich vor dem sympathischen Familienvater eine Schlange. Zahlreiche Kinder, aber auch viele Eltern wollen ihm gratulieren, während im Hintergrund die Sänklochfäger aus Rietheim vor und auf der Bühne für Stimmung sorgen. Denn am Papa-Moll-Fest, das jeweils am Bettag respektive am dritten Septembersonntag stattfindet, feiert die Comicfigur mit dem charakteristischen Eierkopf und den fünf Haaren Geburtstag.

Papa Moll ist der Star des Tages, sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen. Bild: Stefanie Garcia Lainez

Während Papa Moll 2022 seinen 70. zelebrieren konnte, steht in diesem Jahr ein anderes Jubiläum im Zentrum: Es ist die fünfte Ausgabe des Festes, das jeweils zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Kurpark lockt. Gut möglich, dass auch an diesem Sonntag mit sommerlichen 27 Grad der letztjährige Rekord von 6000 Personen wieder erreicht wird.

Zahlreiche Kinder möchten Papa Moll gratulieren und für ein Selfie posieren. Bild: Stefanie Garcia Lainez

Wem das Gedränge zu gross wird, kann sich eine Fahrt im blau-weissen Oldtimerbus gönnen: Mit einem lauten «Tü-ta-to» startet der Saurer aus dem Jahr 1951 um 10.30 Uhr auf die erste von insgesamt sechs Touren via das Surbtal, Siglistorf und das Rheintal. Die 40-minütige Runde gehört zu den Highlights am Papa-Moll-Fest. Die meisten Gratisfahrkarten sind jeweils um die Mittagszeit vergeben.

Die Fahrt mit dem Oldtimer, einem Saurer aus 1951, gehörte zu den Höhepunkten. Die Tour dauerte 40 Minuten. Bilder: Stefanie Garcia Lainez

Zurück von der Reise durch das Zurzibiet wartet bereits der nächste Höhepunkt: Papa Moll hat die Bühne betreten und singt gerade mit den Kindern den «Körperteil Blues». Insgesamt drei Auftritte hat er an diesem Tag. Spätestens um 15 Uhr wippen auch die Eltern mit, wenn die Band «Laurent und Max» alte Hits mit humorvollen Texten spielt. So werden etwa «Let It Be» zu «Znünibrot» und «Born To Be Wild» zu «S’Mami Häts Gseit».

Papa Moll feiert am Papa-Moll-Fest im Kurpark in Bad Zurzach seinen Geburtstag. Im Bild: Papa Moll sorgt auf der Bühne für Stimmung. Bild: Stefanie Garcia Lainez

Dazwischen vergnügen sich die Kinder auf den Hüpfburgen, beim Bungee-Trampolin oder beim Kinderschminken. Andere lauschen gebannt den Märchen von Geschichtenerzähler Jürg Steigmeier oder stehen Schlange, um den neusten Band «Papa Moll im Campingfieber» von Texter Jürg Lendenmann signieren zu lassen.