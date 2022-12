Bad Zurzach Nach Kündigungswelle und Beinahe-Konkurs: Wer ab 2022 die Tagesstrukturen Cheschtenebaum übernimmt Die Wahl fiel einstimmig: Ab kommendem Jahr führt das Kinderbetreuungsunternehmen Kidéal die Bad Zurzacher Tagesstrukturen mit Kita, Hort und Club für die Oberstufenschüler. Weshalb die Wahl auf das Urdorfer Unternehmen fiel und was mit den Mitarbeitenden passiert.

Im Generationenhaus ist auch die Kita des Cheschtenebaums untergebracht. Sandra Ardizzone

Es war kein einfaches Jahr für die Tagesstrukturen in Bad Zurzach: Im Spätsommer 2020 verliess die Hälfte der Mitarbeiterinnen den Cheschtenebaum. Knapp sechs Monate später stand der gleichnamige Betreiberverein vor dem Aus.

$Nur dank Unterstützung der Gemeinde, die eine Taskforce einsetzte, konnte der Konkurs abgewendet werden. Nun ist klar: Am 1. Januar 2022 übernimmt: das Kinderbetreuungsunternehmen Kidéal mit Hauptsitz in Urdorf die Bad Zurzacher Tagesstrukturen mit Kindertagesstätte, Hort und Club für die Oberstufenschüler

Im Frühling hatten sich die Vereinsmitglieder dazu entschieden, die Tagesstrukturen neu zu organisieren und einen professionellen Träger einzusetzen. Nach der Ausschreibung habe die vom Gemeinderat eingesetzte Taskforce, in der auch der gesamte Vorstand des Vereins Cheschtenebaum eingebunden war, eine detaillierte Evaluation durchgeführt, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Taskforce empfahl dem Bad Zurzacher Gemeinderat und dem neuen Gemeinderat Zurzach, der ab 2022 im Amt ist, einstimmig die Kidéal AG. Wiederum einstimmig hiessen die beiden Gemeinderäte die Empfehlung gut. Sie seien überzeugt, mit Kidéal einen professionellen Partner für die Weiterentwicklung des Cheschtenebaums gefunden zu haben, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Insgesamt fünf professionelle Trägerschaften hatten sich für die Ausschreibung interessiert, drei reichten eine Offerte ein. «Zwei Offerten waren sehr qualifiziert und fast gleichwertig», schreiben die beiden Gemeinderäte. Die wichtigsten Auswahlkriterien waren die pädagogische Konzeption, die Betriebs- sowie die Projektorganisation und die Finanzgrundlagen.

Weshalb Kidéal das Rennen gemacht hat

«Ausschlaggebend für den Zuschlag an die Kidéal AG war, dass diese bereits über eine reiche Erfahrung in der Führung von kombinierten Projekten (Kita/Tagesstruktur) verfügt.» An 18 Standorten in den Kantonen Zürich, Aargau und Basel betreibt das Unternehmen eigene Tagesstrukturen und/oder Kitas.

Die rund 220 Mitarbeitenden betreuen über 1200 Kinder. Auch führe Kidéal in Brugg, in Fehraltorf und in Weisslingen ähnlich gelagerte Projekte und sei aus der Sicht der beiden Gemeinderäte ein idealer Partner für die Führung der Kita und Tagesstruktur in Bad Zurzach.

Bernhard Scheuber, Gemeindeammann Bad Zurzach. Claudio Thoma

Ein wichtiger Punkt war zudem, dass Kidéal einen sanften Übergang von der jetzigen zur neuen Trägerschaft vorsehe. «Für die Kinder, die Mitarbeitenden und die Eltern gibt es kaum Veränderungen», sagt der Bad Zurzacher Ammann Bernhard Scheuber (parteilos). Ziel von Kidéal sei es, die Betreuungsteams möglichst bestehen zu lassen. «Alle Mitarbeitenden erhalten ein Vertragsangebot», so Bernhard Scheuber.

Kidéal analysierte im Herbst Cheschtenebaum

Kidéal ist bereits vertraut mit dem Cheschtenebaum: Im vergangenen Herbst analysierte das Unternehmen den pädagogischen und den wirtschaftlichen Bereich der Tagesstrukturen. Schon damals sagten einige Eltern, sie würden es begrüssen, wenn das Kinderbetreuungsunternehmen die Führung der Tagesstrukturen übernehmen würde. Dafür würden sie auch auf das Mitspracherecht als Vereinsmitglied verzichten.

Dementsprechend gut kam die Information über Kidéal als neuen Träger bei den Mitarbeitenden, aber auch bei den Eltern am Informationsabend diese Woche an. «Das ist die bestmögliche Lösung», sagen Eltern auf Nachfrage. Dies sorge nun für die gewünschte Kontinuität in der Betreuung.

Mit der neuen Trägerschaft ändert auch der Zweck des Vereins. Eine erste Diskussion mit den Eltern darüber soll Ende Oktober stattfinden. Ob es zur Auflösung des Vereins kommt oder der Zweck beispielsweise in Eltern- oder Kinderlobby geändert wird, darüber entscheidet die ordentliche Generalversammlung im nächsten Frühling.