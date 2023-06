Bad Zurzach Nach dem Brand nun die Eröffnung der regionalen Sammelstelle: «Wir haben eine bewegte Zeit hinter uns» In Bad Zurzach ist die regionale Sammelstelle der Häfeli-Brügger AG eingeweiht worden. Wenige Tage nach dem Brand auf dem firmeneigenen Gelände in Klingnau.

Markenzeichen Vordach: Die Einweihung der regionalen Sammelstelle Bad Zurzach zog viele Interessierte an. Bild: Louis Probst

«Wir haben eine bewegte Zeit hinter uns», sagte Walter Häfeli, der Geschäftsführer der Häfeli-Brügger AG, am Samstag bei der Eröffnung der neuen regionalen Sammelstelle im Seeächer in Bad Zurzach. Zur Eröffnungszeremonie konnte er auch den Zurzacher Gemeindeammann Andi Meier und die Gemeinderäte Peter Moser und Cyril Tait begrüssen. Und mit dem Hinweis auf die «bewegte Zeit» dürfte er weniger auf die Vorgeschichte der neuen Sammelstelle angespielt haben als vielmehr auf den Brand einer Halle des Unternehmens in Klingnau vor wenigen Tagen.

«Vor etwas mehr als drei Jahren haben wir uns Gedanken über den Ausbau des Sammelstellennetzes gemacht», so Walter Häfeli. «Wir spüren klar das Bedürfnis, Abfälle möglichst schnell an einem Ort entsorgen zu können. Das muss effizient erfolgen. Auf der Basis unserer Sammelstelle in Klingnau haben wir ein Layout erstellt und nach einem Standort gesucht. Kriterien waren dabei die Lage in einem Gewerbegebiet sowie eine gute Zufahrt, um Belastungen möglichst gering halten zu können.»

Walter Häfeli (in weissem Hemd), Geschäftsführer der Häfeli-Brügger AG, im Gespräch mit Besuchern.

Durch einen glücklichen Umstand konnte schliesslich das Grundstück an der Seeächerstrasse in Bad Zurzach erworben werden. «Ende 2020 sind Gespräche mit der damaligen Umsetzungskommission des Gemeindezusammenschlusses Zurzach aufgenommen worden. Diese Gespräche bildeten die Grundlage für die Planung und die Realisierung der Sammelstelle», sagte Walter Häfeli.

«Form folgt Funktion»

«Bei diesen Bauvorhaben ging es eher um Funktion und Logistik als um eine wunderbare Architektur», so Architekt Max Hauenstein. «Form folgt Funktion». In einem Rückblick auf die Planungszeit meinte er: «Es bauchte die Geduld aller Beteiligten. Aber das lag sicher nicht an der Bauverwaltung der Gemeinde Zurzach. Nach der Erteilung der Baubewilligung im September und dem Spatenstich im November 2022 kann die Sammelstelle nach einer halbjährigen Bauzeit eröffnet werden.»

Als ins Auge fallende Besonderheit des Gebäudes bezeichnete er die gewaltigen Vordächer. «Diese Dächer sind gewissermassen ein Markenzeichen der Häfeli-Brügger AG», so Max Hauenstein. «Man will die Kundschaft nicht im Regen stehen lassen.» Er überreichte Walter Häfeli ein Bäumchen als Symbol für die Bäume, die um die Sammelstelle noch gepflanzt werden sollen.

Dreieinhalb Million teurer Bau entspricht einem Bedürfnis

«Aus Sicht einer Gemeinde wird die fachgerechte Entsorgung immer wichtiger», betonte Gemeinderat Peter Moser. «Wir sind froh, in der Häfeli-Brügger AG einen Partner gefunden zu haben, der das Projekt einer regionalen Sammelstelle aufgegriffen hat. Die Sammelstelle entspricht einem Bedürfnis, und sie bringt der Gemeinde Zurzach einen sehr grossen Mehrwert.»

Nach dem Zerschneiden des obligaten Bandes konnte sich die Bevölkerung vom durchdachten Konzept der neuen Sammelstelle überzeugen, in die rund 3,5 Millionen Franken investiert worden sind. Neben der Entsorgung alltäglicher Abfallstoffe ermöglicht sie insbesondere auch die fachgerechte Entsorgung von «Problemfällen», wie etwa Eternit, Autoreifen, Autobatterien, Gasflaschen, Feuerlöschern oder Farbresten.