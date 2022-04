Bad Zurzach Mitten in der Nacht: 70 Jugendliche machen über sieben Stunden lang Sport Volleyball, Unihockey und Basketballspielen: Eine ganze Nacht lang haben die Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufenklassen Bad Zurzach sich an der Power Night in verschiedenen Sportarten und Teams gemessen.

Zwei Mixed-Mannschaften messen sich im Volleyball. zvg

Wegen Corona hat die Power Night an der Oberstufe in Bad Zurzach eine zweijähriger Pause einlegen müssen. Vor kurzem haben sich die Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufenklassen am fast schon legendären Anlass wieder messen können – und das eine ganze Nacht lang.

Um 22.15 Uhr versammelten sich die Schülerinnen und Schülerin der Turnhalle. Die Vorfreude bei den rund 70 Jugendlichen der Real, Sek und Bez war gross. Von Donnerstagnacht um 22.30 Uhr bis 5.30 Uhr am Freitagmorgen traten die Klassen in Volleyball, Unihockey und Basketballspielen gegeneinander an.

Die Schülerinnen und Schüler in Action. zvg

Neu war in diesem Jahr der Spielmodus: Bis 1.30 Uhr kämpften die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenteams um den Pokal. Ab 2 Uhr wurden in neu gemischten Gruppen drei weitere Spielrunden gespielt, wie es in einer Mitteilung heisst. Hier stand Fairplay und Spass im Vordergrund. Die Siegerteams der einzelnen Runden erhielten jeweils ein Los als Preis. Dabei wurden überraschende Beträge freigerubbelt.

Das Siegerteam «Power Rangers». zvg

Die lange Nacht war nicht nur für die Jugendlichen eine Herausforderung, sondern auch für die anwesenden Lehrpersonen. Es habe zum Glück keine Verletzungen oder Zwischenfälle gegeben, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Stimmung sei sehr gut gewesen, die Teams hätten hart aber fair gekämpft und es sei viel gelacht worden.

Dass der Anlass beliebt ist, zeigt sich auch dadurch, dass jedes Jahr ehemalige Schülerinnen und Schüler und auch Lehrpersonen als Schiedsrichter und Helfer im Einsatz stehen.

Das Gruppenbild am Morgen nach der langen Sportnacht. zvg

Kurz vor sechs Uhr am Freitagmorgen war die Halle geräumt und der Hauswart stand mit der Putzmaschine bereit. Die einzigen Spuren der Nacht werden die müden Gesichter und der Muskelkater bleiben. (az)