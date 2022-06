Bad Zurzach 30 Grad im Schatten und kein Tropfen Schweiss – das war das Jodlerfest im Dörfli Saft in die Kehle und Juchzer in die Luft – ein sonnendurchfluteter Schnupperrundgang durchs Jodlerfest in Bad Zurzach.

"Prost" an einem heissen Sommernachmittag auf den Festbänken vor dem St. Verena Münster am 32. Nordwestschweizerischen Jodlerfest in Bad Zurzach. Foto Henry Muchenberger Henry Muchenberger

Helios hatte doch glatt vergessen, dass der Sommeranfang erst in zehn Tagen ist. Die Holzbänke unter den wenigen Bäumen im Jodlerdörfli sind dauerbelegt, in den Zelten und Chalets rundum fliessen Müller Bräu und Möhl-Saft in Strömen und in den schattigen Zonen des Kurparks sind die Raiffeisen-Liegestühle ebenso heiss begehrt wie die Kugeln vom Gelato-Mobil.

Markus Birchmeier, CEO vom gleichnamigen Baugeschäft in Döttingen jedoch ist, als ehemaliger Schwinger, strammen Schrittes unterwegs zum «Hüpfburg-Sagmehl» für Kids als Gluschtigmacher fürs Kantonale Schwingfest hier 2024 in Zurzi.

Der Unternehmer Markus Birchmeier vor Schwingerhosen. Henry Muchenberger

In der prallen Sonne im Dörfli und vor dem Verenamünster ist trotz der rund 30 Grad am Schatten keine Spur von triefenden Schweissperlen auf Stirnen und Dekolletés auszumachen. Mit der grössten Selbstverständlichkeit tragen die Jodler ihren schwarzen Filzhut, die währschaften Hosen, den samtenen Mutz.

Nur selten hat einer die Ärmel des weissen Hemdes etwas hochgekrempelt. Und dann erst die Frauen! Egal ob Gotthelf-, Schwarzbubenländer Festtags-, ob Basler Winter-Tracht: Mit ihren Röcken, Schürzen, Miedern und den gehäkelten Kniestrümpfen sind die Outfits der Jodlerinnen bedeutend weniger luftig als Shorts und T-Shirts.

Die Ärmel hochgekrempelt: Die Zurzibieter FDP-Grossrätin Claudia Hauser. Henry Muchenberger

In komfortabler Lage befindet sich immerhin der Wettinger Gemeindeschreiber Urs Blickenstorfer unterwegs im blauen, floral bestickten Chutteli vom Gebenstorfer Jodlerclub «Echo vom Horn», den er seit 37 Jahren als 2. Tenor verstärkt.

Im «Blüemlisalp»-Zelt netzen die Mannen vom «Echo vom Lindenberg» aus Boswil ihre Kehlen; stolz trägt Werner – Jodler duzen sich traditionell – seinen Mutz mit dem goldenen Ehrenveteran-Abzeichen für 50 Jahre Vereinstreue. An der Basellandschäftlichen Sonntagstracht von Johanna aus Arlesheim baumelt ein Schnitzmesser: «Damit wurden einst Öpfelstückli und Sydebändel geschnitten.»

Adrett am Jodlerfest: Andi Meier, Zurzachs Gemeindeammann. Henry Muchenberger

Frisch und erwartungsfroh sind der Untersiggenthaler alt SVP-Nationalrat Hans Killer und Gattin unterwegs zu den Vorträgen im Gemeindezentrum Langwies, während vor dem Verenamünster immer mehr Leute Einlass begehren. Der kann nur tropfenweise gewährt werden.

Wovon Priester und Pfarrer landauf, landab nur träumen können, ist drinnen Tatsache: Kopf an Kopf, dicht an dicht gedrängt, wird andächtig und bar jeder Chance auf Blickkontakt, gelauscht, wie um punkt 15.10 Uhr Helene aus Zofingen und Catherine aus Wildberg, begleitet auf dem Schwyzerörgeli von Martin, das «Abendrot» besingen.

Das Jodler Chörli Niederlenz im Verenamünster. Henry Muchenberger

Auf einer mitten im Kirchenschiff aufgestellter Empore aus Holz thront die Jury. Wenn es nach dem tosenden Applaus und den vielen begeisterten Juchzern aus der Zuhörer-Druggete, die auf den letzten Jodel-Ton folgen, geht, dann müssen Helene und Catherine nicht um ein Ticket nach Zug ans Eidgenössische im nächsten Jahr bangen.

