Bad Zurzach «Hammer-Posten»: Versteigerung platzte fast im letzten Moment – doch Zahlung von 1,35 Millionen Franken reichte nicht Der ehemalige Besitzer der Immobilie in Bad Zurzach wollte die Versteigerung vor Bundesgericht rückgängig machen. Nun liegt dessen Urteil vor.

Zur «Hammer-Posten»-Liegenschaft gehören Gewerberäume sowie mehrere Wohnungen. Bild: Sandra Ardizzone (28.2.2022)

Am 25. März kam es bei der Versteigerung des «Hammer-Posten» in Bad Zurzach zu einem Wettbieten: Den Zuschlag für 3,1 Millionen Franken erhielt die GG Realestate AG aus Baar (die AZ berichtete). Der Realwert der Immobilien war gemäss Regionalem Betreibungsamt auf rund 4,4 Millionen Franken geschätzt worden, der Marktwert dagegen auf rund 2,8 Millionen Franken. Grund für die Differenz war ein Investitionsbedarf und dass kein nachhaltiger Mietzins erzielt werden könne.

Nun zeigt ein neues Urteil des Bundesgerichts: Der Schuldner und Pfandeigentümer versuchte die Versteigerung im letzten Moment zu verhindern. Bekanntlich erfolglos. Deshalb reichte er wenige Tage nach der Versteigerung eine Beschwerde gegen das Lastenverzeichnis vom 21. Februar, welches das Regionale Betreibungsamt erstellt hatte, und die Steigerung ein.

Erst wies das Bezirksgericht Zurzach die Beschwerde im Mai ab. Nach dem Weiterzug blitzte der Mann im Juli auch vor dem Obergericht ab. Danach zog er mit der nächsten Beschwerde vor das Bundesgericht.

Im Keller hob die Polizei eine Hanfplantage aus

Beim «Hammer-Posten» handelt es sich um ein 1964 gebautes Wohn- und Geschäftshaus in Bad Zurzach. Post, Bahnhof, Ortszentrum und Therme sind in wenigen Schritten bis wenigen Gehminuten erreichbar.

Bekannt ist die Immobilie nicht nur den Einheimischen, weil die Migros und später ein Konkurswaren- und Restposten-Händler hier einst eingemietet waren. 2008 ging dieser Händler selbst Konkurs. Sechs Jahre später hob die Polizei im Keller eine Hanfplantage aus. Weitere zwei Jahre später wurde die Hammer-Posten AG aus dem Handelsregister gelöscht.

Zur Versteigerung im März kam es, nachdem die Grundpfandbesitzerin den Eigentümer als ihren Schuldner betrieben hatte. Um die Versteigerung im letzten Moment zu verhindern, hätte der Mann 1,85 Millionen Franken aufbringen und beim Betreibungsamt hinterlegen müssen.

Es fehlten 500'000 Franken

An jenem Tag der Versteigerung ging um 13.30 Uhr ein Betrag von 1,35 Millionen Franken in seinem Namen auf das Konto des Betreibungsamts ein, wie dieses gemäss Urteil des Obergerichts bestätigte. Doch der Restbetrag von 500'000 Franken, der zur Aufhebung der Steigerung nötig gewesen wäre, sei zumindest bis zum 1. April nicht beim Betreibungsamt eingegangen, wie aus dem Urteil weiter hervorgeht. Somit habe die Steigerung am 25. März durchgeführt werden müssen.

Der damalige Eigentümer des «Hammer-Posten» bestritt, dass er wegen der Zahlungen von 1,85 Millionen Franken bei den im Lastenverzeichnis aufgeführten Personen und Gesellschaften Schulden habe. In seiner Beschwerde reichte der Zürcher eine Kopie eines Bankauszugs vom 25. März ein.

Laut diesem sei eine Zahlung von 500 000 Franken zu Gunsten eines Advokatur- und Notariatsbüros getätigt worden mit der Referenz, dass es sich um ein zweckgebundenes Darlehen für die Parzelle handle. Allerdings stellte das Obergericht fest, dass dafür weder eine Bestätigung der Weiterleitung an oder der Empfang des Betreibungsamts vorliege.

Vor dem Bundesgericht beantragte der ehemalige Eigentümer des «Hammer-Posten», der sich nicht von einem Anwalt vertreten liess, dass der Entscheid des Obergerichts aufzuheben sei und dass kein Versteigerungserlös an die Gläubigerin fliessen dürfe.

Schwacher Trost für Unterlegenen

Damit drang er allerdings beim Richtergremium in Lausanne nicht durch. Es entschied im schriftlichen Verfahren, gar nicht erst auf die Beschwerde einzutreten. Diese sei offensichtlich nicht hinreichend begründet. Der Beschwerdeführer habe nur mit rudimentären Ausführungen geltend gemacht, dass die Forderungen der Gläubigerin unberechtigt seien, sich aber mit dem Nichteintretensentscheid der Vorinstanz gar nicht erst auseinandergesetzt.

Ein schwacher Trost für den Unterlegenen: Gerichtskosten muss er, wie schon bei den zwei Vorinstanzen, nicht bezahlen.