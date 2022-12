Bad Zurzach Gelungener Schlusspunkt des Jodlerfestes: Der Festumzug sorgte für akustische und visuelle Überraschungen Insgesamt 44 Gruppen präsentierten sich den Zuschauern am Festumzug durch Bad Zurzach. Es war ein gelungenes Potpourri von Traditionen und Brauchtum, Vergangenheit und Gegenwart – und damit der adäquate, bestens gelungene Schlusspunkt des 32. Nordwestschweizerischen Jodlerfestes.

Der Festumzug war ein gelungener Schlusspunkt. (im Bild: Das 1. Frauen-Jodel-Chörli Basel) Henry Muchenberger

Als die Glocke der Reformierten Kirche in Bad Zurzach am Sonntag zweimal schlug, waren die fünf Bernhardiner, die den grossen Festumzug anführten, ob der Hitze bereits etwas groggy. Manch einer der zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der rund 1.5 Kilometer langen Umzugsroute mag sich gefragt haben, ob das – der Legende nach lebensrettende - Fässli am Hals des einen und anderen der gutmütigen Riesen allenfalls Möhl-Saft enthielt oder wohl eher den Jodler-Kehlen besonders gut ölende Appenzeller Alpenbitter.

Auf vier Beinen präsentierten sich den sitzenden und stehenden – vor allem aber Schatten suchenden Zuschauern auch die edlen Pferde vom Kavallerieverein Zurzach, denen auf dem Huf zwei Mägdelein mit Schaufel, Besen und Karette folgten. Standesgemäss wurden Karin Ramseyer die Präsidentin des Nordwestschweizer Jodlervereins und OK-Chef Kurt Schmid mit Begleitung in einer zweispännigen Kutsche über die Route gefahren.

Die Ruckfeld Perchten am Festumzug Henry Muchenberger

Die Wildsau die inmitten eines kleinen Waldes von rollenden Bäumen als Vorhut die Trachtenvereinsfrauen aus Birmenstorf begleitete, war erfreulicherweise ausgestopft. Die Ruckfeld Perchten ihrerseits allerdings nicht. Die furchterregende wilden, zotteligen Gesellen mit grossen Hörnern entstammen ursprünglich österreichischem und bayrischem Brauchtum, das hier von einer, sich «Umzugsgesellschaft» nennenden Gruppierung in Würenlingen gepflegt wird.

Das pure Gegenteil von gfürchig waren die aus dem Züri Unterland angereisten Alpacas:

Henry Muchenberger

Obwohl bis auf die Beine frisch geschorenen flauschig weich, schritten die ursprünglich in den peruanischen Anden beheimateten majestätisch, die Hälse neugierig nach links und rechts reckend, an den Zuschauern vorbei und liessen sich nonchalant von kleinen Händen streicheln.

Apropos klein: Auch die Zurzacher Kindergärtler liessen es sich nicht nehmen, dem Festumzug die Ehre zu erweisen. Dem Anlass gemäss thematisierten sie Brauchturm, waren Hasen und Ostereier, trugen Schweizerkreuz-Mützen zum 1. August, Räbeliechtli und waren schliesslich als Weihnachtsgeschenke auf zwei Beinen verpackt.

Der Kindergarten verpackte sich als Weihnachtsgeschenke. Henry Muchenberger

Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Festumzug ohne Musik stattfindet. Schon gar nicht an einem Jodelfest. Das 1. Frauen-Jodel-Chörli Basel beispielsweise war per pedes unterwegs, der Jodlerclub Laufenburg/Rheinfelden juchzten auf vier Rädern und begleitet von den markanten Türmen der beiden Bezirkshauptorte in beachtlichem Massstab erschaffen. Der Jodlerclub Schlossbrünneli Möriken seinerseits rollte fröhlich singend im Schatten der Fassade von Schloss Wildegg über die Promenade, vorbei an der Ehrentribüne und weiter bis ans Ziel.

Der Festumzug im Zeitraffer. Stefanie Garcia Lainez

Natürlich fehlten im kunterbunten Umzugsreigen auch Alphornbläser nicht. Die Alphorngruppe Reussblick aus Neuenhof beispielsweise lieferte im Vorbeimarschieren auch höchst interessante Aufklärarbeit. Die Mannen und Frauen spielten nicht bloss auf den Alphörnern, wie man sie sich als Laie gemeinhin vorstellt, und dem Büchel, sondern auch auf dem eine Oktave höheren Hirtenhorn sowie auf dem Alpensax – einem sozusagen gefalteten Alphorn.

Alphornbläser am Festumzug. Henry Muchenberger

Dass Fahnenschwinger ihr Können nicht nur stehend beherrschen, demonstrierten verschiedene Gruppierungen während dem Umzug, ohne dass dieser deswegen ins Stocken geraten wäre.

In historischen, blau-roten Paradeuniformen mit gelben Federbusch auf den Hüten und imposanten Epauletten blies die Musikgesellschaft aus dem solothurnischen Mümliswil, angeführt von einem kleinen Gardeoffizier, den Zuschauern tüchtig den Marsch.

Die Musikgesellschaft Mümliswil Henry Muchenberger

Währenddessen brachten die einheimische Guggenmusik Se Barzlis im ausgeflippten Neu-Hippie-Look sowie die Sänklochfäger aus dem Ortsteil Rietheim bei 30 Grad am Schatten mit heissen Rhythmen einen Hauch von kühlen Fasnachts-Tagen auf die Route brachten.

Wenn wir schon bei lauten Tönen sind: Die Trychler vom Burghorn mit Stöpsel in den Ohren und Krummen im Mundwinkel, weckten – Hand aufs Herz – bei mir etwas brüsk Erinnerungen an pandemische Zeiten. Schwamm drüber.

Die Trychler vom Burghorn Henry Muchenberger

Als Vertreter der Ortsbürgergemeinde Zurzach strapazierte auch der Binder Toni aus dem Ortsteil Baldingen von einem Wagen herunter mit einer Mords-Motorsäge die Arbeit im Walde demonstrierend, das Gehör des Publikums. Erfreulicherweise versöhnten die Jagdhornbläser Zurzibiet wenig später die malträtierten Ohren mit wohltuenden Tönen.

Die Augen ihrerseits wurden unter anderem mit dem Anblick von liebevoll herausgeputzten Oldtimern verwöhnt, so zum Beispiel mit einer Bucher Mähmaschine aus dem Jahr 1947, einem feuerroten tschechischen «Praga», gefahren vom Besitzer Heinz Baumgartner aus Tegerfelden. Feuerwehrrot, wie es sich gehört, war auch der Cadillac von 1933 mit angehängten Löschutensilien, vor allem Schläuchen, der Feuerwehr Aarau, die obendrein mit einen Löschwagen von 1907 vorbeifuhr.

Das Museum für Feuerwehr, Handwerk und Landwirtschaft Endingen mit einem Ford Jahrgang 1907. Henry Muchenberger

Der Zurzacher Ortsteil Wislikofen führte eine Köhlerei spazieren. Die war zwar aus Papmaché, rauchte aber wie echt. Neben dem Wagen lief unter anderem der ehemalige Wisliker Gemeindeammann Hans Rohner mit Kohlestaub im Gesicht und einem Räf am Rücken: «Damit bringe ich die Kohle nach Bad Zurzach.»

Die Köhlerei Wislikofen Henry Muchenberger

Spannend und interessant war auch, was der Förderverein Sbrinz-Route unter dem Titel «Säumer unterwegs» am staunenden Publikum vorbeiführte: Voll bepackte Maultiere – oder waren es Pferde – zeigten, wie jahrhundertelang auf Saumpfaden Waren wie beispielsweise Salz, Wein oder eben Käse, über Alpenpässe befördert wurden.

Insgesamt 44 grössere und kleine Gruppen sind während rund 90 Minuten Zuschauern vorbeidefiliert, haben für akustische und visuelle Überraschungen und Genüssen gesorgt, haben die Hitze vergessen und die drei vorhergegangenen Tage noch einmal Revue passieren lassen. Als gelungenes Potpourri von Traditionen und Brauchtum, Vergangenheit und Gegenwart, war der Umzug der adäquate, bestens gelungene Schlusspunkt des 32. Nordwestschweizerischen Jodlerfestes.

