Bad Zurzach Geheimtipps, Wettkämpfe, Festmeile: Das müssen Sie über das grosse Jodlerfest wissen 20'000 Besucherinnen und Besucher werden am 32. Nordwestschweizer Jodlerfest in Bad Zurzach erwartet. Wo die 1500 Jodlerinnnen und Jodler, Alphornbläserinnen und Fahnenschwinger ihr Können zeigen, wo Besucherinnen sich verpflegen können und wie Zuschauer zu den Wettkämpfen kommen.

Untrennbar mit Schweizer Tradition verbunden: In der Schweiz jodeln mehr als 20'000 Frauen und Männer. Arno Balzarini

Vom Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 12. Juni, zeigen mehr als 1300 Jodlerinnen, etwa 80 Alphornbläser und rund 30 Fahnenschwingerinnen ihr Können, um sich für das Eidgenössische in Zug 2023 zu qualifizieren. Das OK rechnet mit 20'000 Besucherinnen und Besucher. Das Jodlerdörfli wird bereits am Donnerstagabend ab 18.00 Uhr offen.

Die Alphorn- und Büchelbläser starten am Freitag um 14.30 Uhr auf der Wiese auf dem «Chilebückli», am Samstag ab 10.30 Uhr.

Ab 17 Uhr geht es in der Halle der Mineralquellen Zurzach AG mit dem Fahnenschwingen los, am Samstag ab 10.30 Uhr. Die Jodlerinnen und Jodler treten am Freitag ab 19 Uhr im Verenamünster und dem Gemeindezentrum Langwies gegeneinander an, am Samstag ab 10.30 Uhr.

Ein Fahnenschwinger am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2013 in Burgdorf. Philipp Schmidli

Punkt 14 Uhr startet am Sonntag der grosse Festumzug, der vom Triumph-Areal via Schwertgasse vorbei am Jodlerdörfli bis zum Bahnhof führt. Unter den 44 Sujets sind Tiere, Historisches, Urchiges, Fahnenschwinger, Alphornbläser und Jodlerinnen und Jodler. «Am Umzug wird auch viel musiziert», sagt Kurt Schmid, OK-Präsident des Zurzibieter Jodlerfestes. «Im Flecken entlang der Häuserzeilen erzeugt das die schönsten Klänge – der beste Platz also, den Umzug zu schauen.»

Auch abseits von Juchzer, Alphornklängen, fliegenden Fahnen und Umzug gibt es einiges zu entdecken:

An der Festeröffnung vom Donnerstag um 18 Uhr spielt die Zurzibieter Alphorngruppe auf dem 62 Meter hohen Turm des früheren Turmhotels.

Am Freitag und Samstag wird erstmals überhaupt das Wasserspiel im Kurpark um 22.30 Uhr live durch Jodler und Alphornbläser begleitet.

Am Festakt, der am Sonntag um 9 Uhr im Kurpark startet, hat der 25-köpfige Chor des Jodlerprojekts seinen ersten Auftritt. Die Teilnehmenden aus dem Zurzibiet – von der Schülerin bis zu über 80-Jährigen – hatten zuvor noch nie gejodelt.

Premiere feiert am Festakt auch die Jodlerjugend mit ihrem selbst komponierten Lied. Die sechs Nachwuchsjodler stammen aus den vier Verbandskantonen Aargau, Solothurn, Basel-Landschaft und Basel-Stadt.

Und auf der Festmeile am Stand der Schweizer Salinen, die auf ihrer «Tour da Salz» Halt macht in Bad Zurzach, können Kinder eine Salzrutschbahn hinuntersausen.

Die Festzeitung mit dem Plan ist online www.zurzach2022.ch abrufbar oder bereits jetzt beim Infostand bei der Therme erhältlich. Ein Shuttle-Bus bringt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Wettvorträgen.

«Für das Fest verlangen wir keinen Eintritt», sagt Kurt Schmid. «Wer aber Wettvorträge sehen und hören möchte, zahlt vor Ort Eintritt.» Das sind am Freitag 10 und am Samstag 20 Franken. Die Festabzeichen, die für das ganze Wochenende gültig sind, können für 25 Franken bei den Raiffeisenbanken der Region bezogen werden oder während des Festes für 30 Franken am Infostand. «Die fünf Franken für den Umzug sind Goodwill des Publikums und wird nicht kontrolliert.»

Im Jodlerdörfli auf dem Parkplatz der Therme können sich die Besucherinnen und Besucher schon am Donnerstag mit Raclette, Burgern, Nudel und Würsten verköstigen.

Elisabeth Weirich organisiert am Nordwestschweizerischen Jodlerfest in Bad Zurzach den ganzen Gastrobereich. Sandra Ardizzone

27 Marktstände befinden sich parallel dazu auf der Festmeile an der Quellenstrasse. Wo Wettvorträge stattfinden, hat es weitere Stände.

Der Bahnhof Bad Zurzach befindet sich rund fünf Gehminuten vom Jodlerdörfli entfernt. Der Bus hält bei der verschobenen Haltestelle Thermalbad. Parkplätze befinden sich im Barzgebiet beim Bohrturmweg respektive Salzstrasse.