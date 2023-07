Bad Zurzach Dillier Classic ist mehr als nur ein Rennen: «Wir wollen beweisen, dass Zurzach und seine Umgebung ideal zum Radfahren sind» Zum vierten Mal führte der Zurzibieter Radprofi Silvan Dillier das Rennen Dillier Classic durch. 250 Radsportlerinnen und Radsportler nahmen am Sonntag die Fahrt durchs Zurzibiet und durchs Fricktal unter die Räder.

Für Applaus am Rotberg gab es von den Teilnehmern der Dillier Classic ein Lächeln. Bild: August Widmer

Erstmals hatte am Sonntag die Dillier Classic in Bad Zurzach ihren Start- und Zielort. «Hier haben wir die ideale Infrastruktur. Start und Ziel sind beim Thermalbad, Duschen und Garderoben und auch Parkplätze sind gerade vor Ort», stellte der Zurzibieter Radprofi Silvan Dillier zufrieden fest.

Von der Ausfahrt selber waren die Radsportlerinnen und Radsportler begeistert. «Das Schönste an der Ausfahrt waren die Fahrt auf Nebenstrassen und das Wetter», stellte der Freiämter Guido Schmid (Wohlen) stellvertretend für die ganze Teilnehmerschar am Ziel fest. Für ihn und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer war vergessen, dass es am Sonntagmorgen, als um 10 Uhr die erste Gruppe in Bad Zurzach losfuhr, noch regnete.

Als alle Gruppen, ob sie nun die grosse über 85 Kilometer führende oder die kleine, 40 Kilometer umfassende Runde, absolvierten, am Ziel waren, schien die Sonne. Da freuten sich alle darüber, dass sie aus den Händen von Silvan Dillier die verdiente Finisher-Medaille und einen Erinnerungsbeutel entgegennehmen durften. Die Strapazen der Fahrt über die Hügel waren damit vergessen. Denn auch die diesjährige Dillier-Classic hatte es in sich. Sie war mehr als eine gemütliche Sonntagmorgen-Ausfahrt.

Das Rennen soll die Region als Radsportdestination bekannt machen

Auf der grossen Runde wurde an sechs Anstiegen die Zeit genommen. Auf der kleinen Runde wurde an zwei Anstiegen, auf dem Rotberg und dem Oedenholz, die Zeit genommen. Für beide Teilnehmerfelder ging es von Villigen hinauf auf den Rotberg. Diese längste Steigung der Runde wurde von Villigen her bewältigt. Dann gab es, sozusagen als «Dessert», erstmals noch den Aufstieg von Döttingen auf den Zurzacherberg.

Eine Zeitabnahme dort gab es allerdings nicht. Damit konnte Bad Zurzach Tourismus, das die Dillier-Classic erstmals beheimatete, leben. «Mit der Dillier-Classic wollen wir kein Radrennen zu uns holen. Wir wollen mit diesem Anlass vielmehr beweisen, dass Zurzach und seine Umgebung ideal zum Radfahren sind», betonte Peter Schläpfer, der Geschäftsführer von Bad Zurzach Tourismus.

Ein Selfie mit Silvan Dillier durfte am Ziel nicht fehlen. Bild: August Widmer

Mit der Dillier-Classic soll die Region also als Radsportdestination bekannt gemacht werden. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit Silvan Dillier und seine Classic auch eine längerfristige. Idee ist, dass nicht nur Dillier, der heuer als einer der zwei einzigen Schweizer die Tour de France bestritt, und seine Renn-Kolleginnen und -Kollegen wieder zum Radfahren ins Zurzibiet kommen. Neben ihm und Cornelia Baur, Mauro Schmid, Timon Rüegg, Michi Schär, Fabian Cancellara und Matthias Frank, die am Sonntag alle als Gruppenführer amteten, sollen auch all die vielen anderen und noch mehr Radsportbegeisterten zurückkehren.