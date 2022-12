Bad Zurzach Dieser Weihnachtsmarkt lebt von seiner Exklusivität: Ein Rundgang zwischen Glühweinduft und Knoblibrot-Essenzen Rund 49 Marktstände und Häuschen zierten den Bad Zurzacher Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Der Markt rund um das Verenamünster und das Gemeindezentrum war sehr gut besucht.

So ein Marktbesuch macht hungrig: Diese Familie hat sich mit Raclette und Knoblibrot eingedeckt. Irene Hung-König

So grau die hohe Nebeldecke das Wetter bestimmt, so wärmend und romantisch erschien das Zurzacher Weihnachtsdörfli rund um das Verenamünster und das Gemeindezentrum Langwies am Wochenende.

Auf dem Platz vor dem Verenamünster tummeln sich die Menschen, Kinder rennen umher, werden von ihren Eltern und Grosseltern angehalten, den Treffpunkt nach einer bestimmten Zeit wieder aufzusuchen. Zwischen Glühweinduft, Knoblibrot-Essenzen und feinen Trüffelsalami aus dem fernen Sizilien flanieren Ältere und Jüngere den liebevoll herausgeputzten Markthäuschen entlang.

Der Kettensägenkünstler formt schöne Kreaturen aus Holz. Irene Hung-König

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Kettensägenkünstler auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums, der mit dem schweren und lauten Gerät aus einem Klotz Holz einen anmutigen Engel oder eine Kerze formt. Die Gäste in den «Waldhütten» der Ortsbürger und Jäger haben von ihrem Sitzplatz aus einen guten Blick auf die Geschehnisse.

Eine witzige Idee, die von vielen Gästen genutzt wird, sind die Notizen am Tannenbaum. Eine «Lily aus Shanghai» wünscht alles Gute zu Weihnachten in chinesischer Schrift. Daneben hängt eine Notiz mit dem Spruch: «Tritt Dir einer auf die Flossen, so bleib trotzdem unverdrossen und hol Dir nebenan einen Glögg.» Den «Glögg», die skandinavische Glühweinvariante, schenkt die Guggenmusik Se Barzlis aus und verkauft auch heisse Marroni.

Bei der Guggenmusik Se Barzlis gibt es Glögg-Glühwein und heisse Marroni. Irene Hung-König

Rund 49 Marktstände und Häuschen zieren den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Für Andreas Indermühle, OK-Präsident Weihnachtsmarkt Bad Zurzach, haben sich die Vorbereitungen auf die 25. Ausgabe ähnlich gestaltet wie in den Vorjahren – mit einem Unterschied: «Aufgrund personeller Veränderungen im Organisationskomitee haben wir die Suche nach Angeboten in der Region fokussiert.» Sie hätten nicht schweizweit ausgeschrieben und seien dennoch fast so gross wie im letzten Jahr.

Neuerungen nach der Coronapause

Auf die Frage, ob es nach der Corona-Zwangspause schwierig war, Marktfahrer zu finden, meint Andreas Indermühle: «Jein, man wusste nicht, wie sich Covid im Herbst verhält. Deshalb haben wir bis Mitte November Anmeldungen entgegengenommen und den meisten auch einen Platz hier in Bad Zurzach angeboten. Der Bad Zurzacher Weihnachtsmarkt lebt von der Exklusivität. Wir wollen nach wie vor lieber klein bleiben, als viele Produkte im Doppel- oder Dreifachpack anzubieten.»

Eine Neuerung sind die verschiedenen kleinen Aufenthaltsplätze, die für ein Gespräch oder einen Imbiss genutzt werden konnten.

Glühwein und Punsch werden auf dem Platz vor dem Verenamünster verkauft. Irene Hung-König

Das Programm während des Weihnachtsmarktes bietet auch für Kinder und Kulturliebhaber etwas. So gibt es Konzerte in der oberen Kirche, die Jugendmusik Bad Zurzach tritt gemeinsam mit den Bläserklassen Rekingen und Bad Zurzach auf und die Musikschule Bad Zurzach konzertiert unter dem Titel «Can You Feel The Love Tonight». Spannend und faszinierend ist für die Kinder wie immer das Kerzenziehen.

Auch erste Weihnachtsgeschenke werden gekauft, Holzspielsachen beispielsweise oder warme gestrickte Jäckchen für die Kleinsten. Schmuck, Handwerksarbeiten und verspielte Guetzliformen sind ebenfalls im Trend. Ob dieser Fülle an Angeboten ist die graue Nebeldecke bald vergessen.