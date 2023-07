Bad Zurzach «Dieser Film weckt bei uns besondere Erinnerungen»: Das Open-Air-Kino startet mit vielen Stars – aber ohne Indiana Jones Der Kurpark in Bad Zurzach ist vom 12. bis zum 23. Juli Schauplatz des Open-Air-Kinos. Was sich diesen Sommer ändert, warum Indiana Jones nicht gezeigt wird und wie die Organisatoren Brigitte und Peter Andres die Zukunft des Events sehen.

Es gehört inzwischen zur Tradition, dass Brigitte und Peter Andres kurz vor Beginn des Open-Air-Kinos über das Programm informieren. «Auch dieses Mal haben wir hoffentlich für jeden Geschmack etwas dabei», sagen die beiden. Ihr heimlicher Liebling ist Empire of Light am 14. Juli. Eine berührende Geschichte über menschliche Verbundenheit in einer englischen Küstenstadt in den frühen 1980er-Jahren. «Der Film weckt besondere Erinnerungen an unseren England-Aufenthalt kurz nach unserer Hochzeit», sagt Peter Andres.

Bereit für die 17. Ausgabe des Open-Air-Kinos in Bad Zurzach: Peter und Brigitte Andres führen seit 2006 Regie. Bild: Daniel Weissenbrunner

Brigitte Andres, inzwischen 69, und Peter Andres, der an der Premiere kommende Woche seinen 72. Geburtstag feiert, haben in stundenlanger Sichtung die Filme ausgesucht. Fast alle unsere Favoriten können wir präsentieren, sagt Peter Andres. Gerne hätten sie auch den neuen Indiana-Jones-Streifen mit Harrison Ford und Mission Impossible mit Tom Cruise dem Publikum gezeigt. «Leider werden die beiden Filme in der Schweiz für Open-Air-Veranstaltungen erst ab Ende Juli freigegeben», so Andres.

Das Ehepaar machte aus der Not eine Tugend: Cruise-Fans kommen im Kurpark dennoch auf ihre Rechnung. Am 17. Juli läuft Top Gun: Maverick nochmals. Der Film war im vergangenen Jahr der unbestrittene Kassenschlager mit rund 800 Eintritten. Die letzte Durchführung sei mit gut 3800 Gästen ohnehin sehr erfreulich gewesen, sagt Peter Andres.

Vorverkauf neu auf der eigenen Plattform

Auch heuer scheint das Programm das Publikumsinteresse zu wecken. Bis Dienstag wurden bereits 130 im Vorverkauf abgesetzt. Dass die Zahl genau genannt werden könne, so Brigitte Andres, hat einen Grund. Seit diesem Jahr wird der Vorverkauf nicht mehr über den Hauptsponsor Raiffeisenbank abgewickelt.

Neu können die Reservationen direkt auf der Website vorgenommen werden. Das habe zwar Mehrkosten verursacht, sagt Peter Andres, gleichwohl habe man die Ticketpreise nicht erhöht. Im Vorverkauf kostet ein Billett 15 Franken, an der Abendkasse 17 Franken und für Raiffeisen-Mitglieder von Böttstein, Aare-Rhein und Surbtal-Wehntal 11 Franken.

Auch in diesem Jahr eine Familienorganisation

Die sieben Enkelkinder von Brigitte und Peter Andres im Editorial des Programmheftes. Bild: Daniel Weissenbrunner

Vor siebzehn Jahren hat das Ehepaar Andres den Event ins Leben gerufen. Sie würden sich die Frage über ihre Nachfolge natürlich stellen, sagen die beiden. Inzwischen ist das Open-Air-Kino ein Familienbetrieb. Ihre Kinder und die Enkelinnen und Enkel helfen tatkräftig mit. Ob sie dereinst den Anlass übernehmen, sei derzeit noch offen, sagt Peter Andres. Eine leise Ankündigung findet dieses Jahr indes bereits im Programmheft statt. Im Editorial sind erstmals ihre sieben Enkel abgebildet.

Open-Air-Kino in Bad Zurzach: Vorstellungsbeginn um 21.30 Uhr. Die Vorführungen finden bei jeder Witterung statt.