Bad Zurzach Der Wald breitet sich in der Galerie Mauritiushof aus: Künstler und Musiker Andreas Dal Cero zeigt seine Werke Am Samstag feiert die neuste Ausstellung der Galerie Mauritiushof in Bad Zurzach Vernissage. Der Zürcher Künstler überrascht dabei mit Natur pur. Ausserdem wird die Ausstellung des Bad Zurzacher Peter Bachmann im Garten der Galerie verlängert.

Andreas Dal Cero verwandelt mit seinen Werken die Galerie in einen Wald.

In allen drei Räumen der Galerie Mauritiushof wuchern aktuell Wälder des Zürcher Künstlers Andreas Dal Cero. In expressiven Farben mit einem gezielten, schnellen Pinselstrich gemalt, verzaubern sie mit Licht und Stimmungen unterschiedlichster Art. Ein Maler, der nie zu malen aufgehört hat, überrascht mit einer Reihe ganz neuer Bilder und Aquarelle und einem in seinem Werk neuen Thema. Am kommenden Samstag findet die Vernissage seiner Ausstellung «Mitten im Wald» in Bad Zurzach statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zwischen Schaffhausen, Zürich, Barcelona und Berlin reisend und lebend, schuf Dal Cero zwischen urbanen Landschaften, Interieurs und Porträts auch Landschaftsbilder. «Dabei integrierte er immer auch die sichtbar gewordenen menschlichen Eingriffe in die Natur», heisst es in der Mitteilung weiter. Nun überrasche er überwiegend mit Natur pur. «Hier und da noch ein Strommast oder eine Leitung, eine Strasse, meist aber Bäume in ihrer natürlichen Umgebung. Nur die Farben zeugen vom menschlichen Zutun. Dal Cero‘s Blick ist immer frisch.»

«Entweder es knall, oder es knallt nicht», lässt sich der Künstler zitieren. Er male nicht lange herum. Der sinnliche, haptische Aspekt sei ihm wichtig. Im Hässlichen etwas Schönes zu suchen zog sich wie ein roter Faden durch seine Malerei. Tote Bäume, Sinnbild des Vergehens, im schönsten Licht stehend, würden in seinen Bildern Lebendigkeit ausstrahlen. Überwiegend grüne es jedoch und strotze vor Kraft und Werden.

Im mittleren Raum der Galerie mute der Wald märchenhaft an, schreibt die Galerie. «Man betritt Räume, die an Kindheitstage erinnern, es wimmelt im Unterholz von Blumen, Kräutern und zauberhaften Pflanzen.» Der dritte Raum integriere Baumdetails zwischen Landschaften aus unterschiedlichen Regionen und eine Reihe Aquarelle, die zwischen hochgewachsenen Stämmen tief in lichte Tannenwälder blicken lassen würden.

Zudem wird die Ausstellung des Zurzacher Künstlers Peter Bachmann im Garten des Mauritiushofs bis auf Weiteres verlängert. Der Garten kann auch ausserhalb der Öffnungszeiten der Galerie über den Parkplatz des Restaurants «Höfli» besucht werden. (az)