Bad Zurzach Fünf Notausgänge im Tunnel der Ostumfahrung und riesige Batterien für Stromausfall – was bis zur Vollendung noch fehlt Einmal durch den Tunnel der Ostumfahrung spazieren: Das Interesse am 530 Meter langen Bauwerk war am Tag der offenen Baustelle riesig. Auch wenn zur Vollendung noch einiges fehlt.

Einmal durch den Tunnel spazieren: Das liessen sich am Tag der offenen Baustelle viele nicht nehmen. Alexander Wagner

Bereits am frühen Samstagmorgen kamen sehr viele interessierte Anwohner in den neuen Tunnel der Ostumfahrung zum Tag der offenen Baustelle. Damit hatte Projektleiter Guido Sutter fast gerechnet: «Die letzten zwei Jahre konnten wir auf der ganzen Ostumfahrung der Bevölkerung vieles nicht zugänglich machen.»

Der 530 Meter lange Tunnel ist das Prunkstück der Umfahrung und sieht für den Laien schon fast fertig aus. Einzig die Kieselsteine auf der Fahrbahn irritieren noch etwas. «Hatten sie etwa kein Geld mehr für einen richtigen Belag?», scherzte ein Besucher.

Geschützt unter den Kieselsteinen ist bereits der neue Gussasphalt eingebaut. Dieser soll deutlich härter und beständiger sein. «Dafür ist er auch teurer», sagt der Projektleiter.

«Kein Ruhmesblatt»

Die Kosten, mittlerweile rund 87 Millionen Franken, liegen deutlich höher als ursprünglich budgetiert: Gleich zwei Mal musste ein Nachtragskredit beantragt werden. «Das ist sicherlich kein Ruhmesblatt», ist sich Sutter bewusst.

Der Gussasphalt ist nötig wegen der Neigung und der Kurven. Denn der Tunnel verläuft keineswegs schnurgerade vom Knoten Glocke in Richtung Zurziberg, sondern in mehreren geschlungenen Kurven. Diese Linienführung war vorgegeben durch die Geologie und die Gebäude in Tunnelnähe.

Auffallend ist die Steigung von neun Prozent. Ebenso, dass die Fahrbahn mit einem Quergefälle von sieben Prozent zur Seite abfällt. Wegen der besonderen Fahrbahn mussten gleich fünf Notausgänge eingebaut werden. Bei einem Tunnel von dieser Länge sind es sonst deutlich weniger.

Zwei Stunden ohne Strom möglich

Im Tunnel wird es auch ohne Beleuchtung nicht dunkel. Die hellen Wände fallen auf. Diese reflektieren das Licht besser, wodurch der Stromverbrauch deutlich tiefer ist.

Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 60 Stundenkilometer festgelegt. Nur bei den Ausfahrten muss noch die schalldämmende Verkleidung angebracht werden. Aber neben dem Tunnel gibt es noch viel Arbeit. Und dies konnte man eben erst am Tag der offenen Baustelle sehen.

Es braucht noch zahlreiche elektrische Installationen für die Betriebssicherheit und die Überwachung der gesamten Anlage, damit bei einem Vorfall alles Notwendige sofort an die Notrufzentrale übermittelt werden kann.

Auch für einen Stromausfall ist man – zumindest teilweise – gewappnet: Es werden riesige Batterien eingebaut, die den Betrieb auch ohne Strom für zwei Stunden aufrechterhalten. Was, wenn der Strom einmal länger ausfällt? «Dann müssten wir den Tunnel sperren», erklärt Sutter.

Eröffnung voraussichtlich im Frühling 2023

Die Arbeiten gehen zügig voran und sind gegenüber dem Zeitplan sogar etwas voraus. Der kantonale Projektleiter und alle Beteiligten hoffen, die Ostumfahrung im Frühling 2023 in Betrieb nehmen zu können. Doch Sutter bleibt vorsichtig und gibt zu bedenken:

«Es gibt einige Unsicherheiten in Bezug auf die Materiallieferungen.»

Trotzdem ist für ihn dieses Projekt in Zurzach einmalig. «Es ist sehr vielseitig und teilweise spektakulär», sagt er. Beispielsweise wenn man an den Einbau der 220 Tonnen schweren Eisenbahnbrücke denkt, wofür ein Spezialkran eingesetzt wurde. Sutter stellt fest: «Das ist sicher ein Höhepunkt in einer beruflichen Karriere.»