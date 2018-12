Die Leute im Dorf mögen die zurückhaltende, aber aufgestellte Frau, das sah und spürte man an der Gmeind. Und man glaubte der Mutter von zwei Kindern, wenn sie sagte, dass es ihr ausgesprochen leidtue, den Gemeinderat und an vorderster Front Ammann Heiri Rohner in diese Situation gebracht zu haben.

Aber so wie man Khan glaubt, dass ihr der Rummel leidtue, glaubt man Rohner, wenn er sagt: «Ich bin froh, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Frau Khan eingebürgert.» Mit 67:11 Stimmen geschah dies klar. Vielleicht am treffendsten brachte ein Votum aus der Versammlung die Sache auf den Punkt: «Die Gemeindeversammlung konnte mit dem Herz urteilen, der Gemeinderat musste sich nach den Kriterien eines Leifadens richten.»

Lieber Wislikofen als Zürich

Wislikofen verbrachte die letzten Wochen in einem Spannungsfeld zwischen Herz und Hirn. Zwischen Shitstorm und Bewunderung. Bewunderung für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die sich der Empfehlung des Gemeinderats widersetzten. «Wislikofen ist meine Heimat, meine Familie. Ich will dazugehören», hatte Khan der Versammlung vor der Abstimmung gesagt.

Von ihren 20 Jahren in der Schweiz verbrachte sie die ersten 10 in Zürich. Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in Wislikofen sagte sie: «Hier will ich mich einbürgern lassen. In Zürich habe ich mich weniger wohl gefühlt als in Wislikofen.» Der Zuspruch der letzten Tage und Wochen habe ihr Kraft gegeben.