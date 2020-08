Zweiter Fussballplatz nimmt erste Hürde - höhere Wassergebühren im dritten Anlauf angenommen

Nach einer längeren Diskussion hat die Klingnauer Gemeindeversammlung am Donnerstag dem Projektierungskredit für einen zweiten Fussballplatz zugestimmt. Der Kredit liegt bei 110'000 Franken. Auch für andere Vereine sind Plätze vorgesehen. So soll der Reitverein einen Sandplatz erhalten.

Wie schon beim gescheiterten Projekt vor rund 10 Jahren wurde wieder Widerstand von Anwohnern laut. An der Gemeindeversammlung ergriff allerdings nur einer das Wort. Aufs Tapet brachte ein anderer Stimmbürger das regionale Fussballplatzprojekt in Burlen (Gemeinde Böttstein), an dem Döttingen, Klingnau und Böttstein beteiligt waren, das aber 2017 sistiert wurde. Unklar war, wie es damals dazu gekommen war. Der Bürger stellte die Frage in den Raum, ob dieses Projekt nicht besser neu geprüft werden sollte. Zumal gemäss seinen Erkundigungen Klingnau damals aus finanziellen Gründen ausgestiegen sei und das aktuelle Projekt vergleichsweise teuer erscheine. Böttstein hätte das Land zur Verfügung gestellt, Klingnau und Döttingen hätten sich die restlichen Kosten teilen sollen.

Dass Klingnau ausgestiegen sei, sei zwar korrekt, antwortete der Gemeinderat. Als nächster Schritt hätte aber ein Schreiben des Kanton umfangreich beantwortet werden müssen. An die mögliche Realisation des Projekts in der Burlen zweifelt der Gemeinderat Stand heute stark, weil das Areal dort teilweise im Naturschutzgebiet liegt. In der Diskussion fiel auch der Name des Aargauer Pro-Natura-Präsident Johannes Jenny, dessen Ziel es sei, dass die Plätze von FC Klingnau, FC Döttingen und Energie Beznau aus Naturschutzgründen verschwinden. Der Klingnauer Fussballplatz befindet sich im Gebiet des Stauseeschutzdekrets, hat dort aber eine Bestandesgarantie. Er wurde vor 71 Jahren erstellt.

Eine von jenem Bürger vorgebrachte Zahl von 6 Millionen für 4 Plätze, die im Verhältnis zum Klingnauer Endprojekt günstig erschien, korrigierte FC-Klingnau-Präsident Roger Meier. Dies sei damals eine grobe Schätzung der Vereine gewesen und darin sei ein Clubhaus mit Garderoben noch nicht inbegriffen gewesen sei. Für das Klingnauer Projekt mit einem Clubhaus für FC und Reitverein steht eine grobe Schätzung von 3 bis 3,5 Millionen Franken im Raum. Klar ist aber, dass ein ordentlicher Teil aus dem Swisslos-Fonds wird finanziert werden können und dass die Vereine Eigenleistungen erbringen werden. Die genauen Kosten soll das definitive Projekt aufzeigen.