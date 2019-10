Zwei Zurzibieter Gemeinden lehnen Geldspritze ab – zumindest für das nächste Jahr

Deshalb habe Mellikon auch den Antrag auf Ergänzungsleistungen gestellt. «Es entsteht das falsche Bild, dass unsere Gemeinde total überschuldet ist und Sozialhilfe nötig hat», sagt der Ammann weiter. Dem sei aber nicht so. Mellikon habe immer fristgerecht in die Infrastruktur investiert und schreibe schwarze Zahlen. Von gesunden Finanzen, wie vor der Fusionsabstimmung in mehreren Leserbriefen zu lesen war, könne man aber dennoch nicht sprechen, sagt Laube. «Längerfristig betrachtet kann eine Kleingemeinde wie Mellikon mit 234 Einwohnern die Ausgaben nicht alleine stemmen, insbesondere die hohen Kosten für die Bildung und die Verwaltung.»

Für Rol Laube ist klar: Mellikon gehört zu den Verlierern des neuen Finanz- und Lastenausgleiches. So erhielt die Gemeinde nach altem System 2016 fast 430 000 Franken, ein Jahr später immerhin noch 210 000 Franken. Nur dank den Übergangsbeiträgen sind es im kommenden Jahr noch 184 000 Franken. Übergangsbeiträge erhalten finanzschwache Gemeinden, um die Auswirkungen des neuen Finanzausgleichs abzufedern, der 2018 in Kraft trat. «Während die umliegenden Gemeinden zwischen 260 000 und 590 000 Franken erhalten», führt Rolf Laube aus.

Dass das Dorf im Vergleich zu seinen Nachbarn mit dem neuen Finanzausgleich viel weniger Geld erhält, liegt am grossen Anteil der Gewerbefläche im Dorf. «Die Gewerbe- und Industriezone macht bei uns etwa 60 Prozent der ganzen Siedlungsfläche aus, bei den umliegenden Gemeinden im Schnitt etwa 16 Prozent», sagt Laube. Aus diesem Grund erhält die Gemeinde Mellikon keinen Beitrag aus dem räumlich-strukturellen Lastenausgleich. Denn der Kanton geht davon aus, dass die Gemeinde aufgrund des grossen Gewerbeanteils mehr Steuern generieren kann.

Mellikon und Full-Reuenthal erhalten Geld aus dem Finanzausgleich, bis 2021 Übergangsbeiträge und neu ab 2020 auch Ergänzungsbeiträge, die mit den Übergangsbeiträgen verrechnet werden. Für Mellikon heisst das: Werden von den 138 000 Franken Ergänzungsbeitrag 161 000 Franken Übergangsbeitrag abgezogen, resultiert ein Minus von 23 000 Franken. Es bleiben die 23 000 Franken aus dem ordentlichen Finanzausgleich. In Full-Reuenthal zeigt sich ein ähnliches Bild: Werden von den 76 000 Franken Ergänzungsbeitrag 122 000 Franken Übergangsbeitrag abgezogen, ergibt das ein Minus von 46 000 Franken. Übrig blieben 117 000 Franken aus dem Finanzausgleich. Die beiden Gemeinden lehnen deshalb die Finanzspritze für 2020 ab. (az)

Denn die Auszahlung der Ergänzungsleistungen ist an eine Bedingung geknüpft: Die bezugsberechtigte Gemeinde muss ihren Steuerfuss um 25 Prozentpunkte über den durchschnittlichen Steuerfuss im Kanton anheben. Dieser liegt derzeit bei 102 Prozent. Mellikon müsste also die Steuern um 7 Prozentpunkte auf 127 Prozent erhöhen, um überhaupt Ergänzungsbeiträge zu erhalten. Die Chancen, dass dies beim Volk durchkommt, sieht der Ammann intakt: «Für die Bevölkerung scheint eine Steuererhöhung nicht so dramatisch zu sein», sagt er. Dies habe Anfang September das Nein zur Fusion mit den anderen Rheintaler Gemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen gezeigt. «Die Melliker Bevölkerung gewichtete die Nachteile einer Fusion mehr als höhere Steuern.»

Full-Reuenthal: Keine Beiträge, keine Steuererhöhung

Auch in der zweiten Zurzibieter Gemeinde Full-Reuenthal, die Ergänzungsbeiträge zugesprochen bekam, hält sich die Freude in Grenzen. Denn auch hier würde 2020 kein Geld ausgezahlt werden (siehe Box). Gemeindeschreiberin Petra Essig sagt dazu: «Der Gemeinderat hat entschieden, dass keine Steuerfusserhöhung erfolgen soll, wenn keine Ergänzungsbeiträge fliessen.» Auch für Full-Reuenthal mit 887 Einwohnern würde sich das Gesuch erst ab 2022 lohnen, wenn die Übergangsbeiträge wegfallen. Der Gemeinderat hat deshalb für das kommende Budget mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 125 Prozent gerechnet. Somit werden die Ergänzungsbeiträge nicht ausgezahlt und die kantonale Finanzspritze bleibt auch in Full-Reuenthal ohne Wirkung.