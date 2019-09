Die Projektleitung und die Arbeitsgruppe hätten sehr gute Arbeit geleistet, so Rohner. "Die Strukturen, die vor 200 Jahren geschaffen wurden, sind einfach nicht mehr zeitgemäss. Den Weg, den wir heute eingeschlagen haben, ist ein guter Weg. Schade, dass Mellikon nicht dabei ist."

Gross ist die Freude bei Heiri Rohner, Gemeindeammann von Wislikofen und Sprecher des Fusionsprojekts "Rheintal+": "Es ist ein historischer Tag für das Zurzibiet. Es freut mich ausserordentlich, dass acht Gemeinden zugestimmt haben", sagte er an der Pressekonferenz in der Propstei Wislikofen.

Er versuchte gar nicht erst, seine Gefühlslage zu verbergen. "Ich bin persönlich sehr enttäuscht." In den letzten paar Wochen vor der Urnenabstimmung kursierten Flugblätter von beiden Lagern. Vermutlich habe das Argument der Gegner den Ausschlag gegeben, wonach die Mitbestimmung der Mellikoner Bürgerinnen und Bürger künftig stark abnehmen werde. "Ich bin überzeugt, dass wir profitiert hätten von einer Fusion."

Die 257-Seelen-Gemeinde am Rhein wird eigenständig bleiben. Die Bevölkerung folgte zwar der Empfehlung des Gemeinderates; Rolf Laube aber, der Gemeindeammann, hatte sich für eine Fusion ausgesprochen.

Rudolf hatte sich stark für ein Nein eingesetzt - das sorgte im Dorf für Gesprächsstoff. "Wer gegen den Strom schwimmt, ist uns unserer Gesellschaft bald nicht mehr erwünscht", kommentierte Rudolf am Rande der Pressekonferenz.

Mehr als zweieinhalb Jahre dauerte die vertiefte Prüfung von zehn Gemeinden aus dem Zurzibieter Rheintal. Am Sonntag waren nun mehr als 4300 Stimmberechtigte aus den neun übrig gebliebenen Gemeinden aufgerufen, über eine gemeinsame Zukunft zu entscheiden. Fisibach hatte sich im Mai dieses Jahrs des aus Prozess zurückgezogen.

Der Startschuss zum Projekt fiel Ende 2015. Elf Gemeinden (Siglistorf war zu Beginn ebenfalls dabei) sassen damals zusammen, um die Potenziale für eine verstärkte Zusammenarbeit auszuloten. Vorrangiges Ziel war ein Weg für mehr Bevölkerungswachstum. «Weil es für eine gesunde Entwicklung der Region überlebenswichtig ist», waren sich die Ammänner einig.

Eine mögliche Fusion stand zu diesem Zeitpunkt nicht im Raum. Man wollte die Bevölkerung nicht überfordern, sagte der externe Leiter Peter Weber, der die Führung später an Jean-Claude Kleiner übergab, dem schweizweit erfahrensten Fachmann in Sachen Gemeindezusammenführung. Kleiner betreute unter anderem die Fusion im Kanton Glarus. 2011 gingen 25 Orte in drei Gemeinden auf.