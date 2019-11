Zurzibieter Drittliga-Fussballer: Alle drei Teams können ihre unterschiedlich hohen Ziele noch erreichen

13 der 26 Runden sind absolviert, auf den Fussballplätzen ist in der 3. Liga immer viel los. So auch bei den drei Derbys im Zurzibiet. Zunächst spielten Döttingen und Würenlingen 2:2 unentschieden, später gewann Würenlingen überraschend mit 3:0 gegen Koblenz und zum Abschluss der Vorrunde bezwang Kolenz Döttingen mit 3:1. Würenlingen und die Sache mit der Konzentration Damit hat der FC Würenlingen die beste Derbybilanz. Zufrieden ist man beim Verein aber nur bedingt mit der Vorrunde, die man auf dem 9. Rang beendet hat. "Dass wir in vielen Spielen in der Schlussphase Tore kassiert haben, ärgert uns", sagt Captain Luis Künzi. Trotzdem bleibt der 3:0-Sieg gegen Koblenz das Highlight der ersten Saisonhälfte. Künzi sagt: "Das war unser bestes Spiel." In der Rückrunde sei es wichtig, die Konzentration immer aufrecht zu erhalten, damit enge Spiele auch gewonnen werden können. So sei vielleicht auch gegen vorne noch ein Sprung möglich, meint Künzi. Würenlingen liegt acht Punkte hinter dem Lokalrivalen aus Koblenz.

FC Koblenz: Über Defensive zum Erfolg Apropos Koblenz: Die Rheintaler haben eine starke erste Saisonhälfte hingelegt und finden sich in der Spitzengruppe wieder. Sie liegen derzeit auf dem fünften Rang, punktgleich mit den Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten. Trainer Cimran Kurtisi ist mehrheitlich zufrieden. Er sagt: "Die zwei Niederlagen gegen Mellingen und Würenlingen haben uns wehgetan, klar. Dafür stehen wir im Cup-Viertelfinal und haben in vielen Meisterschaftsspielen die Gegner dominieren können." Zudem haben sich die Koblenzer in der Abwehr gegenüber dem Vorjahr stabilisiert. Mit nur 16 Gegentoren in 13 Spielen weist man zusammen mit Bremgarten die beste Defensive aus. Daher rechnet sich Kurtisi gute Chancen aus, um als Spitzenteam weiter um den Aufstieg zu spielen.