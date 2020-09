Zurzibieter CVP-Mitglieder unterstützen politischen Gegner – das sorgt für Irritationen

Er habe zweimal hinschauen müssen, sagt Andreas Meier. Was der CVP-Grossrat und Bezirkspräsident der Partei in der Lokalzeitung «Die Botschaft» lesen musste, gefiel ihm nicht. Eigene Parteimitglieder werben dort prominent mit einer Wahlempfehlung für den Kleindöttinger SVP-Grossrat Patrick Gosteli.

Unter anderem gibt Susanne Holthuizen, ehemalige CVP-Gemeinderätin aus Lengnau und Vorstandsmitglied der Vereinigung Zurzibieter Frauen, Gosteli die Stimme für die Grossratswahl am 18. Oktober: «Weil ich Menschen unterstütze, die sich nachhaltig und tatkräftig für unsere Umwelt einsetzen», begründet sie. Als Beispiel nennt Holthuizen Gostelis Engagement für das Bird Life Naturzentrum am Klingnauer Stausee. «Für dieses Projekt hat er Grossartiges geleistet», sagt sie. Ihr gehe es in diesem Fall um die Sache und nicht um die Parteizugehörigkeit.