Beim Flugplatz Birrfeld stürzt eine Frau aus schwindelerregender Höhe mit ihrem Fallschirm ungebremst auf die Erde. Derweil liegt ein betrunkener Spieler tot im Parkhaus eines Casinos. Die erste Folge des «Bestatters» lieferte bereits wieder reichlich Stoff für die Ermittler Reto Dörig und Anna-Maria Giovanoli und den umtriebigen Bestatter Luc Conrad (Mike Müller).

Einen prominenten Auftritt zu bester Sendezeit hat auch Daniela Graf. Die Bad Zurzacherin sitzt am Roulette-Tisch mit «Le Renard», alias Gilles Tschudi, der einen gesperrten Systemspieler mimt. Graf, gekleidet in einer eleganten Abendrobe, lächelt und legt ihre Jetons in die Mitte. Die Reaktionen auf ihre Statistenrolle liessen in den Sozialen Medien nicht lange auf sich warten. «Toll, dass wir wieder Fernsehstars im Zurzibiet haben», heisst es dort.

Ein «bunter Hund»

Daniela Graf besitzt im Bezirkshauptort tatsächlich den Status eines «Stars». An der letzten Fasnacht wurde sie mit überwältigendem Mehr zur Zurzacherin des Jahres erkoren. Sie setzte sich gegen vier männliche Mitstreiter durch. Die 50-Jährige gilt nicht nur wegen ihrer auffälligen schwarzen Lockenpracht, wie man ihr nachsagt, als bunter Hund im Ort. Graf engagiert sich stark fürs Dorfleben und feiert die Feste gerne, wie sie gerade fallen.

Zu ihrer Rolle im «Bestatter» kam Graf zusammen mit ihrem Lebenspartner Josef Haus (64), dem Vize-Präsidenten des Gewerbevereins Rheintal-Studenland, über einen Facebook-Aufruf des Schweizer Fernsehens. Einen Tag verbrachten die beiden für die Dreharbeiten im Casino in Zürich. Haus ist ebenfalls in einigen Einstellungen kurz zu sehen. Beide schwärmen von den Eindrücken. «Es war ein interessanter Einblick in das Filmschaffen.» Für Josef Haus, der in Bad Zurzach wie seine Partnerin als Hansdampf gilt, war der Einsatz im «Bestatter» die zweite Rolle innert kurzer Zeit. Der Leiter einer Versicherungsagentur, der unter anderem den Weihnachtsmarkt in Bad Zurzach organisiert, trat bereits als Statist im Papa-Moll-Film auf, der aktuell in den Kinos läuft.

Impressionen zur 1. Folge der 6. Staffel: