Zuckerrüben-Tradition geht nach 40 Jahren zu Ende – «es ist günstiger, auf der Strasse zu transportieren als auf den Gleisen»

Schon ihre Väter haben vor mehr als vier Jahrzehnten am Siggenthaler Bahnhof Zuckerrüben in die Waggons verladen. Am vergangenen Samstag haben fünf Würenlinger Bauern, die Rübenverladegemeinschaft Würenlingen (Adrian Schneider, Mario Schneider, Suter Marcel, Annemarie Schneider und Toni Bächli), ein letztes Mal den Motor des Förderbandes angestellt.

Ein kleines Spektakel, das jedes Jahr Schaulustige anzieht: Die Anhänger voller Rüben werden mit einer Hebebühne in einem fast 45 Grad Winkel schräg angehoben, um die weissen Knollen auf das Förderband zu kippen, das die Rüben in die Waggons transportiert. Täglich werden im Herbst rund 1200 Tonnen Rüben in 20 bis 25 Waggons verladen und mit der Bahn in die Zuckerfabrik in Frauenfeld gefahren. In diesem Herbst sind das insgesamt rund 15'000 Tonnen.