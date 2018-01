Aufgrund des anhaltenden Regens haben die Stadtwerke Waldshut-Tiengen den Fährbetrieb eingestellt. Seit 14 Uhr ist die Fähre nicht mehr auf dem Rhein unterwegs. Baumstämme und Geröll würden von den Abhängen in den Rhein geschwemmt, eine Weiterfahrt sei in Verbindung mit dem Dauerregen zu gefährlich, erklärte ein Sprecher der Stadtwerke.

Der Pegel des Rheins steigt aufgrund des Regens weiter an. Laut den Vorhersagen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz wird der Pegel des Rheins in Hauenstein (Laufenburg) im Laufe des Abends über die Neun-Meter-Marke steigen.

Situation in Koblenz unter Beobachtung

Bei Hochwassergefahr in Koblenz (Bezirk Zurzach) kann es vor allem bei der kleinen Siedlung unterhalb des Wasserkraftwerks Klingnau brenzlig werden. "Zurzeit ist das kein Problem", sagt Feuerwehr-Kommandant Remo Bugmann der AZ am späteren Dienstagnachmittag. "Wir werden die Lage aber im Auge behalten." Aufgrund der prognostizierten Wasserstände dürfte es nicht brenzlig werden. In Koblenz, etwas unterhalb das Wasserkraftwerks, mündet die Aare in den Rhein. (sk/pz)