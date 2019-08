Es ist ein gewohntes Bild: An Wochenenden und Feiertagen kommt es am Grenzübergang Koblenz regelmässig zu Stau. Auch am 1. August brauchen Einkaufstouristen viel Geduld, um nach Deutschland zu gelangen. Derzeit ist die Blechkolonne rund fünf Kilometer lang. Sie reichte am frühen Nachmittag bis auf die Umfahrungsstrasse bei Klingnau und Döttingen. Der Zeitverlust beträgt laut der Verkehrsinformation von Viasuisse bis zu zwei Stunden.

Der Verkehr staut sich aktuell auch auf der deutschen Seite aus Richtung Waldshut und Tiengen. Mit Wartezeiten muss auch am nächsten Grenzübergang Bad Zurzach-Rheinheim gerechnet werden. (pz/mwa)